抓高中生逃票入園！員工反被「臭罵10分鐘」：優惠被濫用

先前國內新冠疫情趨緩，觀光局7月起就推出安心旅遊補助，全台22間遊樂園針對19歲以下青年學子也提供了免費暢玩的門票優惠，不過暑假已經過了一半，樂園在湧入滿滿人潮外，也有不少奧客的誇張行徑讓員工困擾。近日就有樂園門口的檢票員遇到一群試圖逃票入園的高中生，卻反被臭罵一頓，引起眾人討論。

昨（2）日在《Dcard》上就有一位水陸雙樂園的員工抱怨自己遇到一群奧客，他提到由於觀光局提供的優惠水樂園和陸樂園只能二擇一，而且要在當天四點前做好申請進園，就有一群高中生利用未滿19歲的優惠玩完了陸樂園，趁著換泳裝時把手上的入園印章洗去，趁著員工分批換班時，打算「逃票」再用一次優惠入園，被原PO發現攔下。

▲原PO無奈表示自己只是盡責卻被罵了一頓。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到這群高中生卻佯裝自己會去買票，試圖打發原PO，但已經看到同行好幾名高中生已入園的原PO也立刻回應「沒關係，那我在旁邊一起等你們買票進場」，發現自己被拆穿意圖的這群人卻惱羞成怒的開始狂罵原PO「你想怎麼樣？你可以滾嗎」、「啊所以你剛剛態度是在差幾點的」，甚至不斷強調自己根本不在乎幾百塊小錢，卻以「可憐，連服務業都做不好」、「真的超可悲」等言語羞辱原PO。

文章曝光後，不少網友紛紛替這位無辜的樂園員工打抱不平，原PO也無奈表示「遇到逃票客人好聲好氣請他購票，卻變成我被幾個小屁孩狂噴猛噴，做錯事的是他們卻可以理直氣壯對我說教」，不過也有同業勸慰「辛苦了，不要理他們說的話啦，等他們以後也做服務業被別人這樣對待就知道自己踢到鐵板的痛苦了」、「濫用優惠很不OK」、「別氣了，他們也只能在有優惠的時候出現，平時的票他們也買不起」。（編輯：楊智傑）