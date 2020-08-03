哈格比變中颱！南台灣掃到颱風尾　嚴防大豪雨發生

▲哈格比颱風已增強為中度颱風，今（ 3 ）日 17 時的中心位置在基隆的北北東方約 160 公里海面上，以每小時 21 公里速度，向北北西進行。（圖／氣象局）

根據氣象局最新資料，哈格比颱風已增強為中度颱風，今（ 3 ）日 17 時的中心位置在基隆的北北東方約 160 公里海面上，以每小時 21 公里速度，向北北西進行，目前北台灣雨勢已逐漸緩和，但南部地區因西南風帶來對流，有短時強降雨發生機率，要注意大雨或豪雨發生，待明日白天風向逐漸轉為南風後，東南部地區也會有降雨機率。氣象局觀測，哈格比颱風已增強為中度颱風，中心目前在基隆北北東方海面，向北北西移動，其暴風圈已進入台灣北部海面並構成威脅，氣象局持續發布海上颱風警報，並對西半部 16 縣市發布豪雨、大雨特報，台北市、新北市及桃園市有局部大雨或豪雨，其他西半部地區有局部大雨發生的機率，要注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。氣象局指出，桃園市大園今日累積雨量達 250 毫米，台北市小油坑有 210.5 毫米；桃園以北沿海地區、基隆北海岸、綠島、蘭嶼及馬祖有 9 至 10 級左右強陣風，前往海邊活動要注意安全；台灣東半部（含綠島、蘭嶼）、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生。氣象局預報員謝佩芸表示，隨著颱風逐漸遠離，對台灣的威脅也逐漸縮小，但隨著西南風增強，南部地區入夜後降雨仍然會持續，尤其是台南以南地區，要注要劇烈的短時強降雨，這樣的降雨情況將持續到明日下午，東南部地區也會有降雨；至於北部地區及山區，明日午後則要留意午後雷陣雨發生。