哈格比影響！馬公港遊客提前搭船返台　花火照常施放

根據中央氣象局預報顯示，澎湖地區受「哈格比」外圍環流影響，將有強風、大雨發生機會，這兩天海域會有長浪發生，為顧及船隻航行安全，馬公布袋線的客輪在3日中午13時34分最後一班自馬公港開出之後，4日全天停航，「探索夢號」則宣布取消3日的澎湖行程﹔至於空運部分因為台北松山機場大雨影響，有多班飛機取消，不過澎湖陸上天氣則十分良好。



▲馬公港中午連續開出6艘快速客輪，載運 2548人返回台灣，馬公港到處都是躲避颱風提早結束行程的旅客。（圖／記者張塵攝，2020.08.03） 據了解，3日由布袋到馬公的快速客輪有9艘 3023人，馬公港則開出6艘 2548人，不過因為船班全部擠在11-13點期間，馬公港的旅客出境大廳到處都是人潮，大家為了避開颱風影響，行程幾乎都提前﹔「天氣風險 WeatherRisk」指出，2020年7月打破5項紀錄，尤其西北太平洋7月沒有颱風生成，是1951年有紀錄以來首見；整個7月幾乎只有1種天氣系統在影響台灣，那就是太平洋高壓，除了熱，還是熱，遊客大喊吃不消！



▲「探索夢號」因天候因素，取消3日澎湖行程；4日包括太吉之星、滿天星、凱旋3號，百利航運（藍鵲、雲豹）等嘉義、澎湖往來船班停航1天。（圖／記者張塵攝，2020.08.03） 另因受輕颱外圍環流影響，為顧及船班安全，已航行2趟的「探索夢號」因天候因素，取消3日澎湖行程；4日包括太吉之星、滿天星、凱旋3號，百利航運（藍鵲、雲豹）等嘉義、澎湖往來船班停航1天。



▲澎縣府旅遊處長陳美齡在下午16時表示，經評估氣候狀況今晚花火活動照常舉辦，無人機科技燈光秀將視晚間風速狀况再行決定。（圖／記者張塵攝，2020.08.03） 澎湖縣政府旅遊處長陳美齡在下午16時表示，經評估氣候狀況今晚花火活動照常舉辦，無人機科技燈光秀將視晚間風速狀况再行決定，歡迎喜愛花火與漫威英雄的遊客到場觀賞。



