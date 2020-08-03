金門遊3天2夜！男一看「旅費破17萬」嚇呆　內行秒點關鍵

疫情期間影響國人出遊，不少台灣人趁著暑假，紛紛轉往國內外縣市或離島出遊，不過最近就有網友打算規劃離島的遊玩行程，卻意外看到一個「私人飛機」的金門旅行團，行程內容僅短短三天兩夜，最低卻要價17萬起跳，忍不住詢問「三天兩夜金門團十八萬有人玩過嗎」，貼文一出馬上引發熱論。

這位網友在PTT貼出好幾頁該旅行社的網站介紹截圖，並說明這個旅行團活動頁面主打董事長親自帶團，費用從最便宜的「沙發座搭上菁英湖景客房」單人17萬3088元到最貴的「商務座搭上行政湖景客房」20萬5288元都有，讓他不禁傻眼喊「看到價錢有點驚嚇」。

▲網友發現一個3天2夜的金門行就要17萬起跳。（圖／翻攝自PTT）

不過這麼驚人的價格，裡面的行程究竟又是多豪華呢？網友就提到旅行團費用也有說明，飛機上包含最貴的商務座和相對便宜的沙發位，客房部分則入住高級飯店，整趟行程下來還有50位退役空姐、空少擔任旅遊秘書，以及隨行的專業攝影師，用餐則會前往多處知名餐廳用餐，而觀光部分則會造訪莒光樓、古寧頭戰史館、獅山砲陣地等景點。

這篇驚人天價的出遊行程曝光後，不少網友就紛紛討論「這個價位的公司其實不少，但我也是挺好奇怎樣能玩到18萬」、「18萬玩歐洲都是高級團了」，但也有網友表示會行程會如此高價應該是貴在「私人飛機」上，「飛機就私人包機，全程茶來伸手型的服務，坦白說在旅遊業不算罕見」、「是頂規私人飛機，郭董也有」。（編輯：楊智傑）