女生理痛狂吐送急診！母因「1通電話」丟包她：妳夠了沒

▲生理痛的程度別人無法理解，網友就分享自己曾經痛到送急診，卻被自己的父母丟包。（示意圖，與本文無關／翻攝自 ingimage）

生理痛是不少許多女性心中的夢魘，有時經痛導致下腹緊脹、腰痠背痛，因為個人體質不同，嚴重的甚至會影響日常生活的狀況。不過要讓別人了解自己生理痛的程度到哪裡，對許多女性來說更是比經痛來的麻煩許多。一位女網友就表示自己曾痛到嘔吐要送醫，卻被自己的父母丟包在急診室，連醫生都飆罵「這是什麼家人」，引發眾人討論。

原PO表示自己從高二開始就有嚴重生理痛的情形，因為可能會休克需要去急診，遇過的醫生都交代原PO說開始吐之後就要去醫院，沒想到某次她痛到全身發白連站起來都沒力氣，爸媽卻冷眼旁觀的回她「你在裝阿」，直到她下跪向父母求情，才不甘情願地才載原PO去醫院。

▲網友無奈解釋自己曾因生理痛送醫卻被父母丟包。（圖／翻攝自PTT）

更離譜的是，當原PO躺在那裡急診病房，醫生護士手忙腳亂的替她打止吐針、吊點滴時，原PO的媽媽卻出去接了電話，並當著眾人面前問她「妳要什麼時候才會好？我要去參加宗教團體的團拜」、「妳到底夠了沒？我很忙，妳可不可以快點好起來？」，並丟下一句等一下就回來就離開，就連醫生得知後也直接破口大罵「居然有這種父母！」。

文末，原PO也表示自己就曾向自己的父親提過自己的心情和身體狀況，結果原PO的父親卻回應她「不要死在家裡害家裡變凶宅，我們家房子已經漲四倍了」，暗示如果原PO因為身心狀況過世會害房子賣不出去。這篇文章曝光後，也讓眾人不捨回覆「拍拍，這世界上甚麼樣的人都有」、「快點長大經濟獨立搬出去」、「難理解的是無法愛孩子卻還要生的父母，辛苦了」。（編輯：楊智傑）