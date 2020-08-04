下大雨視線不佳！該打「雙黃燈」嗎？國道公路警察解答了

因受颱風及外圍環流影響，昨（3）天全台多處都下起大雨，天氣很不穩定。一名網友就在臉書社團「爆廢公社公開版」中貼出「小客車在大雨中打雙黃燈」的畫面，並直問「到底是哪家駕訓班教你們下大雨要打雙黃燈勒？」本想PO網公審對方，怎料卻遭全場洗版打臉，反嗆「到底哪家駕訓班教你們下雨天行駛高速公路使用手機勒？」

昨天不少地區都有豪大雨出現，一輛小客車開在快速道路上，由於大雨視線不佳，因此打了「雙黃燈（危險警示燈）」，不過有網友見狀認為不妥，便將畫面拍下PO至臉書社團，並寫下「到底是哪家駕訓班教你們下大雨要打雙黃燈勒？」

沒想到畫面曝光後，立刻掀起熱議，許多網友紛紛留言打臉，「呃…這很正常啊，可能版主剛拿到駕照吧」、「本來就要按雙黃燈警式後面開車的人，我也會這樣做，才不想被後面的車撞上」、「我才懷疑你到底有沒有駕照...」「閃燈適用任何有危險的情況，目的就是警告其他駕駛人注意，有什麼問題嗎？」「大雨開雙黃燈警示，最基本知識，你不知道...天啊！」「到底哪家駕訓班教你們下雨天行駛高速公路使用手機勒？」「不然您覺得下大雨能見度差的情況下，要如何警示後方來車保持安全距離」。

▲有網友在臉書社團「爆廢公設公開版」中貼出畫面，並寫下「到底是哪家駕訓班教你們下大雨要打雙黃燈勒？」掀起熱烈討論。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公設公開版」）

此外，也有人建議「有後霧燈就開後霧燈吧，打雙黃燈變換車道就要慢，急切出來後車反應時間會不夠」、「其實下大雨打雙黃燈可以！但要變換車道時要記得先關掉，要不然後方無法判別你要左切還是右切」、「下大雨還是濃霧還是開後霧燈比較好，觀念要改了，切雙黃燈如果要變換車道記得要關掉，要不然無法判別左右轉。」



事實上，針對此問題，「國道公路警察局」過去就曾在臉書粉專發文呼籲，由於雨中行車視線較差，必須「隨時開亮大燈」，若視線不佳時，則需開啟「後霧燈」或「危險警告燈（雙黃燈）」，目的是為了提醒後方來車，以防追撞事故發生，同時也要特別留意車前狀況，保持行車安全間距，避免變換車道，尤其切勿疲勞駕駛，以維護行車安全。（編輯：許苡晴）



