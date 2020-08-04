K董張國煒帶你飛！星宇航空偽出國開賣　環台一圈4688起

偽出國正夯，星宇航空「專案航班微旅行」活動將於 8 月 7 日，今（ 4 ）日上午 10 時於 KLOOK 正式開賣，最低售價 4,688 元起，另可加購五星飯店住宿，旅客將可在空中品嚐米其林料理，還可沿途欣賞台灣的海岸風光，班機還將由星宇航空董事長張國煒親自駕駛。星宇航空表示，為讓民眾能重溫搭機的美好，董事長張國煒將親自執飛 JX-8888 航班，預計 8 月 7 日早上 11:00 自桃園機場起飛，沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行，也特別申請降低飛行高度，若當天能見度良好，旅客將可自高空鳥瞰台灣，展開一場藏有彩蛋的無菜單風景導覽，接著再次沿著東海岸回到桃園機場，航班全程飛航時間約 3 小時。星宇航空特地安排遠機坪登機，讓旅客有機會搭乘接駁車 Link Monster 前往機坪，並展示多種勤務車隊於機坪一字排開迎接旅客，也特別安排專業的地勤同仁駐點講解每台車的性能與工作任務，讓大家盡情拍照及提問。星宇航空指出，搭機皆可獲得精美的搭機紀念證書及禮品組。航程中全艙等皆可觀賞空中電影院，並提供免稅品當班銷售及預購服務，皆可享有不限件數 75 折優惠（菸品及部分商品除外）；餐點部分，商務艙備有百里香雞腿排佐野菇醬、胡同限定版豬五花燒肉丼，及米其林一星餐廳「 Longtail 」的亞洲當代料理三種餐型供旅客選擇，經濟艙旅客則可享用燒肉名店「胡同燒肉」的醬燒豬五花丼。此外，長榮航空推出類出國包機，並以 Hello Kitty 夢想機執飛，首梯將於 8 月 8 日出發，日前旅行社開賣不到半小時就被搶購一空，為此長榮航空研擬再加開第二梯次活動，待申請完成後即可對外公布。