電話推銷人員超煩？網被「1動作」惹怒　內行曝背後原因

▲網友以「電話推銷的（客服人員）是聽不懂人話嗎」為題，在PTT發文詢問。（圖／翻攝自PTT）

許多人都曾接過不少通「電話推銷」，但能真正聽完的人似乎也不多，對此，有名網友十分不滿，認為電銷的客服人員很「盧」，有的很像聽不懂人話，都已經表明拒絕，對方卻還是一直講，除了直接掛斷電話以外，根本沒辦法，「是不是很多推銷的客服都聽不懂人話啊」？該名網友在PTT以「電話推銷的（客服人員）是聽不懂人話嗎」為題，不滿的表示電話銷售的客服人員感覺都很「盧」，有的時候，對方先是問了一句有這需要嗎，原PO直接回應對方不需要，有些客服比較識相會直接道謝並掛斷電話，但有些好像聽不懂人話一樣，都已經表明不需要了，還是繼續自顧自的講。他也提到，除非是直接將電話切掉，不然根本沒有其他辦法解決，「電話推銷客服人員是以為他們一直講就有辦法洗腦他人嗎？」但如果是一個本來就不會買的人，就算他們再講下去，還是不會買，根本不會改變事實，「是不是很多推銷的都聽不懂人話啊」。貼文一出，引起網友熱議，「他們實際經驗是有凹有希望，掛掉一定就是零」、「我之前有一次罵他們然後掛掉，那陣子幾乎就沒再接到了」、「直接掛斷就好了」、「直接掛，不用給他浪費時間」、「有些人不好意思掛別人電話，就真的會聽下去哦。我承認自己以前就是那種會傻傻聽下去的人，後來終於學乖了」。不過，也有內行網友透露背後原因，「繼續講是規定啦，體諒一下，你直接掛掉就好」、「電銷有通話時數，你們掛斷，他們一直講，可以增時」、「繼續講有九成是他們的規定」、「因為他們的教育訓練就是那樣啊」、「有的是主管會盯，掛掉反而算幫忙」、「聽說有規定一通電話要撐多久，所以掛掉真的是幫他們，可以立刻打下一通」。（編輯：郭佩蓉）