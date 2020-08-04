住在農舍爽贏透天厝？內行曝「3致命缺點」：可怕的要命

▲網友以「住農舍有多爽？」為題，在PTT發文詢問。（圖／翻攝自PTT）

現今房價貴得離譜，不少年輕人努力打拼只為買一間屬於自己的房子，但房子的型態這麼多種，如透天厝、電梯大樓等等，但你是否想過住在農舍是什麼樣的感覺？對此，有名網友也在網路上提問，「住在農舍有多爽？」，而貼文一出，立刻引起網友熱議。該名網友在PTT上以「住農舍有多爽？」為題，表示之前論壇上有一串透天厝文，那麼住在農舍是不是更爽？畢竟農舍也是以透天居多，還不會人擠人，「有沒有住農舍多爽的八卦」？貼文一出，網友們紛紛留言「通常附近都沒什麼店喔，其實生活機能來說沒很方便，不過夏天晚上很舒服啦，不用開冷氣也會涼爽」、「推文看來有眼界很低的，龍潭就有高級農舍，離便利商店不遠，而且附近全部都是高級農舍，整個環境就像國外一樣，裡面住了的是農民嗎？才不是呢，都是有錢人買地蓋別墅，名義上是農舍，實際上就是行館」、「稅金超少、佔地超大、獨立車庫、別墅還有倉庫，旁邊有便利商店，網購也24H，交流道在旁邊」。也有過來人透露三個缺點，分別是蛇多、臭味難聞以及難打掃「蚊子很多，也有蛇」、「真的會有蛇，可怕的要命」、「你不怕老鼠蟑螂蜥蜴壁虎蝙蝠各種蟲各種蛇，就可以住啦，上次才在家裡菜園找到龜殼花蛻下來的皮」；「聞隔壁農地農藥味、雞糞味」、「附近要看有沒有豬舍雞舍，臭到你抓狂」、「蒼蠅很多，還有很重的飼料臭味，蚊子也很厚。晚上會很冷」；「要花很多時間打掃」、「我家的走路去全家200公尺，太大不好掃」。（編輯：郭佩蓉）