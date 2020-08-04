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快訊／又有1人確診！指揮中心兩點緊急召開記者會

記者劉雅文/台北報導-2020-08-04 11:34:34
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心又傳來壞消息，為了因應「新冠肺炎疫情」，今（4）天下午兩點將召開臨時記者會，由指揮中心發言人莊人祥主持，要說明國內《新增1名境外移入個案》。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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