遊客太多當地人買不到船票？綠島鄉長「爆料」：可惡至極

▲謝賢裕發文全文。（圖／翻攝自謝賢裕臉書）

台灣現正逢暑假出遊旺季，因受到新冠肺炎疫情影響無法出國，國內各離島都湧現報復性出遊人潮。而暴增的觀光客也衍生出許多相關問題，就有網友爆料在碼頭目睹綠島當地居民與遊客發生衝突，而綠島鄉長更把矛頭指向船公司，還原事情始末，痛批「可惡至極」。國內各離島湧現報復性出遊觀光客人潮，而受到輕颱哈格比外圍環流影響，昨（3）日往返台東綠島的船班多數取消，今日大批等待疏運的旅客要和當地居民一齊爭搶船票。有網友在臉書社團「爆料公社」發文，透露自己在碼頭現場，目睹綠島本地居民佔據港口「恐嚇要打遊客」，更有人揚言若買不到船票，「就用船封港」。對此，綠島鄉長謝賢裕也在臉書發文爆料，船公司竟在鄉民最需要之時，「拿鄉民的交通權做互鬥的工具，犧牲鄉民的權利！還推責仼！」謝賢裕指出，原本排好的船班卻「在這種非常時期仼意無理由取消，而且不公平的是遊客優先綠居（綠島居民）票不販售！」謝賢裕更直言「可惡至極」。面對當地居民與遊客之間的衝突，網友意見兩極，有人認為「不控管登島人數，影響到當地居民生活，我覺得應該體諒居民情緒」、「有家歸不得的概念」、「正常來說是離島居民優先」、「報復性封港」、「尊重當地人應該不難吧」、「遊客太多造成綠島居民的困擾，不是每個離島居民都靠觀光收入維生」。但也有人不以為然，「花蓮台東的居民買不到火車票，是不是也要發動佔領月台」、「都不要去綠島玩就好了」、「靠觀光的小島還不要遊客」、「大家都不去，看誰比較虧」。（編輯：倪浩軒）