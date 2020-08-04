偽出國夯！星宇航空環台包機5分鐘完售　預告第2班將開賣

▲長榮航空將於 8 月 8 日推出環島包機行程，將以 Hello Kitty 彩繪機執飛，每人售價 5,888 元起。（圖／長榮航空）

星宇航空將於 8 月 7 日推出「好想出國」環台包機，每人售價 4,688 元起，今（ 4 ）日上午 10 時開賣， 5 分鐘之內 188 個座位全部銷售一空，星宇航空也透露將籌備第 2 班包機；長榮航空也將於 8 月 8 日推出類出國包機，日前開賣不到半小時就被搶光，為此長榮航空研擬再加開第二梯次活動，待申請完成後即可對外公布。星宇航空推出「好想出國」飛行假期體驗，由董事長張國煒親自執飛，帶領旅客自空中欣賞台灣之美，航班全程飛航時間約 3 小時，機上還可以品嚐米其林一星餐廳「 Longtail 」的亞洲當代料理及燒肉名店「胡同燒肉」的招牌美食。星宇航空表示，飛行假期體驗今日上午 10 時開賣，純飛行體驗以及商務艙搭配大溪威斯汀套裝行程 30 秒內完售，其他機加酒組合則是 5 分鐘內完售。星宇航空也預告，將會籌備第 2 班包機。此外，長榮航空推出搭機環島行程，將於 8 月 8 日父親節啟航，使用 Hello Kitty 夢想機執飛，機型為 A330-300 ，每人售價 5288 元起，旅行社開賣不到半小時名額就被秒殺。因為民眾反應熱烈，長榮航空正規畫第 2 班包機，待申請完成後即可對外公布。