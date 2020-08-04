台大公衛：比利時男高機率在台北感染　莊人祥一句話打臉

先前一名比利時男子，在國內確診新冠肺炎，而且讓外界擔憂的是，至今這名男子的感染源依舊不明。中央流行疫情指揮中心今（4）天下午公布最新疫調進度，這名個案的接觸者，從昨天的437人增加到441人。

另外，台大公衛學院今天上午舉行疫情記者會，教授陳秀熙表示，依據確診時間及病毒量來反推，推估比利時男最有可能是在台北，遭外籍人士感染。對此指揮中心發言人莊人祥表示，