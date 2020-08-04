台大公衛：比利時男高機率在台北感染　莊人祥一句話打臉

先前一名比利時男子，在國內確診新冠肺炎，而且讓外界擔憂的是，至今這名男子的感染源依舊不明。中央流行疫情指揮中心今（4）天下午公布最新疫調進度，這名個案的接觸者，從昨天的437人增加到441人。
另外，台大公衛學院今天上午舉行疫情記者會，教授陳秀熙表示，依據確診時間及病毒量來反推，推估比利時男最有可能是在台北，遭外籍人士感染。對此指揮中心發言人莊人祥表示，如果個案是在台北感染，那回到彰化應該會傳染給很多人，但目前檢驗結果都是陰性，所以推測歸推測，還是要看事實來說話。
針對這名比利時男最新疫調狀況，目前匡列的接觸者共441位，目前已經全數採檢，其中336位核酸檢測陰性，75人檢驗中，另外針對這些接觸者，也全部都做抗體檢測，目前血清抗體驗了382人，而且都是陰性，莊人祥強調，針對這名個案將會在資料搜集後，由專家小組再來評估，應該列為境外或是本土。其中接觸者彰化比例占最高，有330人，台北22人、台中51人，其餘則零星分佈在其他縣市。
另外台大公衛還建議，嚴守邊境的措施，可以考慮加上「 高風險地區入境者，在 14天居家檢疫期滿後要採檢」，對此莊人祥回應，目前沒症狀的這些人， 不管何時發病，研究發現他們在被診斷後10天內不會有傳染力，所以國內目前採居家檢疫14天跟自主健康管7天， 這21天是最重要的，即使有無症狀感染，經過這21天後也不會有傳染力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。