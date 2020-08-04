追比利時個案感染源　台大公衛：6月在台北感染機率高

比利時籍男工程師師5月來台工作，7月29日返國前檢測確診，根據疫調，台北、台中、宜蘭、彰化都有足跡，台大公衛學院今（4）日舉行疫情記者會，台大公衛學院教授陳秀熙表示，依據確診時間及病毒量來反推，推估暴露間在6月20日至26日，當時比利時男位在台北，很可能是在台北遭外籍人士感染。





陳秀熙指出，根據國際分析，新冠肺炎有高達5至6成的感染者，是症狀發生前被檢出，或是完全無症狀，皆造成「入境前無症狀」情況，非常難防守，且美國華盛頓州的長照機構與鑽石公主號等案例顯示，無症狀亦有傳染力，但病毒可被檢驗出的時間超過1個月的可能性不大，之後就康復並產生抗體。





陳秀熙表示，比利時男的感染情況有4種可能，第1種是入境前感染，第2個可能是6月中旬到6月底間，和外籍人士接觸後感染，第3種則是遭到潛在的本土個案感染，第4種可能則是在入境前感染過，在台灣又再次感染。不過以比利時男子的情況來看，台大公衛認為，第2種的情況最高，男子可能就是在台北染疫。





陳秀熙說，「台灣不可能沒有本土個案」，但民眾不用太過恐慌，因為無症狀感染者必須在短距離接觸下才有傳播可能，台灣目前採取的是「有症狀才檢測」的策略，入境後經過14天的居家檢疫，理論上一定會有一些無症狀個案產生，推估在如果一個月有3.5萬人入境，經過28天後，可能會產生41到171名的潛在感染個案。





陳秀熙建議，台灣不可能完全無本土個案，因為僅靠症狀檢測無法篩檢出近6成的無症狀感染者，因此接下來防疫，須針對有高風險的醫療、長照、郵輪、移工、短距離接觸等，進行精準抗體抗原檢測，人們出入類似場所也要戴口罩、保持社交距離等，提高防疫警戒。









