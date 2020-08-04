菲律賓入境普篩有用？莊人祥坦言：曾漏掉一個人

菲律賓新冠肺炎疫情延燒，指揮中心先前就下令，從7月26日起菲國入台旅客，將全面在機場採驗，針對這些入境採檢，目前也有抓出7個確診案例。
指揮中心發言人莊人祥表示，針對菲律賓入境普篩共有183件，其中有症狀的人20個，這20人中，陽性的有7位，陰性13位。另外莊人祥也提到，這些入境者無症狀有163位，其中有兩位在機場驗出是陽性（案466、案475），其中案475入境時無症狀，但在第二天開始發燒。
莊人祥強調，機場採檢也可能會漏掉無症狀感染者，其中案471就是最好案例，案471在機場採檢時是陰性，是因為醫院為求謹慎，進行第二次採檢才確診。
莊人祥表示，入境後篩檢就算沒有辦法找出所有確診者，但在後續都能找得到，且他認為無症狀被診斷出來後，十天之內應該也是沒有傳染力了，他還舉例，像先前的比利時確診難，三月中發病，即使他到目前核酸檢測還是陽性，但是應該也是沒有傳染力了，驗出來就是多增加確診個案，但對國內疫情防治沒有太大影響。
另外針對核酸檢驗時，用來判定陽性陰性的反應閥值Ct值範圍模糊，對此莊人祥也澄清，不是說Ct值驗到大於35就判陰性，我們會再次檢驗，只要驗到介於35到40之間，都會重新檢測，另外他還舉例，類似這樣的檢驗標準是跟世衛、美國CDC、歐盟大同小異，每個實驗室大部分都定35到38，根據實驗室用的機器跟方法，所定出來的標準。
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