搭捷運見女「濕身」被看光光！男提醒遭神回　7千人朝聖

▲原PO遇見女生，穿一件幾乎透明寬褲，而且又因下雨顯得快走光，甚至看的到內褲。（示意圖／翻攝自Dcard ）

近日因哈格比颱風經過，台灣各地都有局部大雨發生，面對下雨，不少住在台北的民眾，會選擇搭捷運去上班。對此，就有名網友分享搭捷運的糗事，原本只是看見有人走光，因而上前提醒，沒想到對方的一句話，卻讓他尷尬，貼文一出也引起許多網友回應。原PO在《Dcard》上表示，在搭捷運去上班的路上，一個目測年齡比原PO大一點的女生，身穿一件幾乎透明寬褲，而且又因下雨顯得快走光，甚至看的到內褲，原PO接著上前小聲的跟她說，「妳的褲子有點透明可能下雨，只是提醒妳一下怕妳不知道」。原PO提到，她一開始有點錯愕 ，然後露出微笑，後來湊到我肩膀旁邊，用更小聲的說，「我那個是故意的」，這話讓原PO瞬間尷尬表示「一開始還以為那個笑容是在讚賞自己，但根本沒遇過種情況發生，只好趕緊下車」。許多網友紛紛回應，「她的笑容會不會是開心啊」、「還好她沒對你喊變態」、「這年代女生很難揣測」、「她應該是幫自己找個台階下」、「呃，到底什麼心態才想被人看光光」、「有些人認為那是一種小性感」、「所以那個褲子到底是怎麼一回事」、「順便撩你嗎」；另外也有網友分享經驗「找台階下而已啦，之前也有人拉鍊沒拉我提醒他，他也說我故意的，整個傻眼」、「就是愛面子而已」。（編輯：許智超）