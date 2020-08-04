狂炫耀兒薪水！婦「7字」狂問全場　網1招嗆爆：直接閉嘴

▲網友以「月薪多少才敢大聲說出來？」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

不少親戚長輩都常常直問晚輩「薪水有多少」，不僅讓許多人覺得很不受尊重之外，也非常沒有禮貌，除此之外，也有很多婆媽時常拿自己兒女的薪水來炫耀，對此，有名網友就分享，每次家族聚會時，有位阿姨就會一直炫耀兒子薪水，讓他很無言。該名網友在PTT以「月薪多少才敢大聲說出來？」為題，發文表示只要每到家族聚會，就會有位阿姨瘋狂炫耀自己的兒子「唉唷，我那在台灣知名鋼鐵企業上班的兒子，這個月生產獎金加上月薪又是領了幾萬幾萬的」，還會順便炫耀兒子下個月要帶她去歐洲旅遊。原PO也提到，這位阿姨炫耀完後，還會直接問其他人「月薪都領到多少」，而這種話題，阿姨似乎也聊不膩，每次聚餐必定上演，讓原PO不禁無奈說道「到底要領多少月薪，才能大聲嗆出，讓她閉嘴」？而貼文一出，引起網友熱議，甚至更有人揭露一招安全回答的招數，「被問過，只回：我這行業算年薪的。對方就不敢繼續講下去，可能我臉上帶著你怎麼連這常識都不知道的表情吧！」，「剛查一下，台灣知名鋼鐵企業平均獎金加上薪水，一年110萬，你就年薪超過這個就可以嗆啦！」、「問人薪水很沒禮貌，不必理會吧，是說體諒一下阿姨，只剩兒子薪水可講，人生沒別的可以說了」。事實上，根據行政院主計處「薪情平台」統計資料，去（2019）年不分行業不分年齡的平均每人每月總薪資是 53,657 元。而工業以今年109年1月來看，每人每月總薪資96,476元，但2月似乎是受到疫情影響，僅剩49,681元，一直到5月都維持在45,000元到49,000元之間。（編輯：郭佩蓉）