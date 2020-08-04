台灣「孤獨死」案例時有所聞　300萬獨居戶藏社福隱憂

藝人羅霈穎昨（ 3 ）日被友人發現陳屍在工作室，推測已死亡 2 天，享年 59 歲；日前台北市萬華區一處大樓，也因房間內傳出惡臭，警消破門而入才發現 65 歲男性住戶早已死亡多時。事實上，類似這樣的「孤獨死」案例在台灣時有所聞，為避免憾事發生，除了依賴政府部門的探視機制外，民眾也應該「雞婆一點」，關心身邊獨居的親友及鄰居。

在日本，由於人口老化、少子化，加上鄰里關係疏離、家庭結構改變等因素，衍生出許多獨居老人獨自在家中死亡，經過一段時間才被發現的事件，被稱之為「孤獨死」或「獨居死」，已經成為日本的社會問題之一。雖說藝人羅霈穎過世享年 59 歲，不符合65歲以上才被歸屬於老年人口的情況，但類似「孤獨死」的案例，在台灣也時有所聞。



根據內政部統計，截至 108 年底，全台單獨生活戶共有 2,954,041 人，為單獨居住一處所而獨立生活者；其中，獨居老人部分，衛福部皆有登記造冊，今年第一季共有 42,465 人，由政府提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務等機制，社區志工及里長也會定時探視，並適時給予各項協助。



但以目前台灣社福的關懷機制，對象僅針對獨居老人，對於壯年人口「孤獨死」的問題，並沒有特別關注。



不只台灣，孤獨死在日本同樣也成為社會問題，根據非官方調查單位「Nli 基礎研究所」報告顯示，日本每年「孤獨死」民眾高達 27,000 多人，其中更有 4 成為 59 歲以下，日媒《東洋經濟》也指出，單身、獨居、無業、無固定工作者都是孤獨死的高危險族群。



為避免憾事一再發生，有地方政府目前正推動老人共居、青銀共居等，透過人與人彼此間的互相照顧，必要時能提供協助；各地里長則會針對里內獨居人口加強關懷訪視，或是協助申裝緊急救援系統，若在家中有意外發生，按鈕就能與 24 小時服務中心聯繫；但最重要的是，每個人都應該「雞婆一點」，關心身邊獨居的親友及鄰居。



