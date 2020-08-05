不是老了才有「勃起障礙」　醫曝：恐藏健康危機

一名年約50歲的男子，近幾年因為發生關係時總是有勃起障礙而到醫院求診，醫師檢查後發現，男子並非單純勃起功能障礙，轉介到心臟內科裝設支架並合併藥物治療後，男子才恢復正常性生活。醫師提醒，勃起功能障礙是心血管疾病、攝護腺疾病、血脂異常、糖尿病、憂鬱症和高血壓等疾病最早出現的警訊，影響的不只是性福人生，若有症狀應及早就醫。這名個案經門診評估，國際勃起功能指標量表只有11分，醫師檢查發現他下肢循環不好，伴隨骨盆動脈狹窄，腳部長期麻痺水腫，且有高膽固醇及高血糖，經裝設支架及接受藥物治療，勃起功能指標量表才增加到21分，恢復正常性功能。台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師羅詩修表示，根據美國麻塞諸塞州男性老化研究，40歲以上男性高達5成有勃起功能障礙，而台灣40歲至70歲的男性，高達52%的人有勃起功能障礙，但只有僅10%願意求診。北醫附醫泌尿科醫師陳偉傑也進一步解釋，隨著年歲增長，男性會因為睪固酮減少而出現更年期症狀，包括情緒低落、體力變差、性慾低下、勃起功能障礙等等，男性若出現勃起功能障礙，往往以為是自己年紀大了，忽略潛藏的疾病。以心血管疾病為例，血管疾病內皮功能的異常反應會造成心臟血管疾病和勃起異常，調查顯示，接受繞道手術的男性中，57％先前有勃起障礙，而心肌梗塞的住院男性病患，64％曾有勃起障礙。