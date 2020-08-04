她深夜查尪位置！妻一看「定位地點」急瘋：怎在摩鐵打蠟

▲原PO利用定位系統卻發現老公竟在「精品旅館」。（圖／翻攝自臉書「爆系知識家」）

▲原PO老公最後緊急回覆，讓人妻終於能安心。（圖／翻攝自臉書「爆系知識家）

隨著人手一機的時代來臨，更符合人性更符合人性的軟體也同時被研發出來。最近就有不少情侶、夫妻因為想知道另一半去了哪裡，會一起安裝「定位軟體」，藉此掌握對方位置和去向。近日就有一名人妻大半夜在臉書求救，她表示自己的老公說是要去自助洗車店洗車，但她一看手機的定位系統，卻發現老公在「精品旅館」，不禁崩潰詢問該地到底有沒有洗車場。原PO在今（4）日凌晨1點左右貼出一則「求救訊息」，她提到一個小時前，老公說他在自助洗車店幫車子打蠟，結果打給他卻不接不回，一看定位後卻發現對方的定位是在精品旅館讓她緊張得詢問「請問有沒有神人知道這個位子是否真的有自助洗車場？如果真的有，我就相信他是在打蠟太吵沒聽到電話。」而這篇貼文曝光後，立刻就引來不少熱心的網友紛紛打開地圖的街景模式查看，「這附近是有洗車場沒錯，不過有一小段距離」、「這附近還真沒有自助洗車的場所呢⋯（我住景安路附近）」，但也有網友勸慰原PO「定位有時候不准，別想太多」、「內建的定位都會亂跑」。不過也有網友就質疑「這種天氣在洗車跟打蠟又這麼晚，有沒有搞錯」、「妳定位他基本上不信任就已經建立了，這段婚姻並不看好」，所幸過了不久，原PO老公終於趕緊回電，並回覆訊息「老婆別亂想好嗎」、「因為剛剛有人在用打蠟的工具，我等比較久」。（編輯：楊智傑）