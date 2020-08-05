致命藍鯨遊戲陷阱難防　兒盟嘆：網路安全教育流於表象

引誘參與者一步步逼近死亡威脅的「藍鯨遊戲」驚傳出現在台灣校園，未成年學生的網路使用安全問題再次浮上檯面，對此，兒福聯盟表示，根據最新的調查，近4成的兒少曾經提供私密個資，除了照片，還包含就讀學校班級甚至所在位置。兒盟指出，現行的網路安全教育流於表象，網路情境千奇百怪，網安教育需要更多情境式的教學。「藍鯨遊戲」主要透過洗腦方式鼓勵參與者於50天內完成各種自殘任務，對方會用奇怪的英文私訊聊天，給予任務要求提供裸照、身分證等並於第50天時要求參與者自殺，這類的群組邀請，近來有在花蓮校園中開始流竄的跡象。對此，兒福聯盟政策中心主任李宏文表示，這樣的遊戲透過各式社群媒體群組鎖定青少年，手法其實與韓國N號房事件類似，利用公開個資和私密裸照，控制被害人，不過根據《兒少法》第49條，唆使未成年人自殺可處6萬至60萬罰鍰，並得公布當事人姓名，而如果是經由同儕壓力加入或尊群群組的指示，孩子在不知不覺中也可能成為幫兇，這是要提醒家長和學校的。根據兒盟今年5月進行的「兒少網路隱私與網友互動調查報告」中顯示，近4成兒少曾給過網友重要個資，揭露程度依序最高為真實姓名，其次為個人照片，接著是就讀學校或班級，近3成更曾告知網友自己的所在位置。更令人驚訝的是，有20.5%的兒少在網路上曾遇過網友提出特殊的要求，這些要求中有36.2%要求單獨見面，遇過網友提出要求的兒少中，有25.1%曾被要求提供裸露私密的照片或影片，網路使用存在危機。李宏文進一步指出，目前家長和學校對兒少所做的網路安全教育，最弱的部分是都沒有教導如何和網友互動，有超過4成的孩子覺得認為家長教的網路安全教育沒有用，可見當兒少進入網路世界，遭遇千奇百怪的網友要求，兒少容易不知所措、難以招架，「孩子的戒心是相當低的，如果對方要求他傷害自己的事情，孩子迫於集體的壓力，半推半就可能就做了這樣的事情。」李宏文強調，網路安全教育不應該再只停留在如何設定隱私、如何設定安全的密碼等初階的教學，情境教育才是重要的，教導兒少辨別危險，不隨便接受不明群組的邀約可能是很基本的，再來就是如何拒絕，都是需要練習的，要怎麼教導孩子畫出那條安全的界線。