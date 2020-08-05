買預售屋怕遇到惡鄰居？過來人曝妙招　網加碼「1關鍵」

▲網友好奇詢問，買預售屋要怎麼知道鄰居是怎樣的人呢？（圖／翻攝自批踢踢）

買房是一輩子的重要大事，最怕踩到雷。而除了房子本體有形的瑕疵之外，遇到惡鄰居也是一般民眾最普遍的擔憂之一。就有網友好奇詢問，買中古屋時可以看房順便觀察左右鄰居，但買預售屋的話，要怎麼知道鄰居是怎樣的人呢？引發熱議。有網友在PTT發文，透露自己最近考慮買房，目前想買預售屋而不要中古屋，但有個疑惑的點就是，預售屋要怎麼知道「同層鄰居是怎樣的人呢？」原PO無奈，難道只能看命運的安排了？還是想先知道觀察鄰居就只能看中古屋嗎？文章一出，引發網友熱議。有過來人馬上傳授「加Line」妙招，「加入line群組看頭像，8+9頭像屁孩太多的立馬退出不買」、「樓上有6歲以下小孩頭像立馬out」、「加入群組啊」。另有一派網友認為，關鍵在於「用價格篩選」，「口袋越深，越可以知道鄰居的品質」、「價格啊，大安區三房預售屋都八千萬一億，就篩掉很多人了」、「越貴的房遇到惡鄰的機率相對比較低」、「總價高一點就能篩掉一些了」、「越貴鄰居越好，租客租金也可以過濾水準」、「房價會幫你決定」。不過也有網友覺得，鄰居因素真的就是看運氣，「這種事看人品」、「也有可能當下鄰居好好的，好鄰居搬走後來了惡鄰居，鄰居這種事就是運氣」、「掌控不了的事情就不要想太多」。（編輯：倪浩軒）