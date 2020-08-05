12星座8月份金錢運勢曝！「4星座」財運旺到爆：可買樂透

2020已經過了一大半，很快地八月也已經來臨，而自己的運勢又將會有什麼發展呢？知名塔羅牌老師艾菲爾就公佈了，十二星座8月的財運分析，快來看看自己在8月財運是吉是凶吧！老師也提醒，請記得同時參考太陽、上升星座。
白羊座
由於自身的憂愁，形成很多運勢相剋，商業上的合作破局；財運上的投資破財，就算財運不俗，也大打折扣。
金牛座
這個月，財富有上揚之勢，但你不能只專注於工作，也要花點心思在理財上面，即便是請理財專員幫你，也好過把資金閒置在那裡。
雙子座
財運上，大紅大紫，火紅到讓你沒時間消費，待你有空回過頭，手頭上的金錢將變得充裕，不經意的投資也獲得不錯的收益。
巨蟹座
這個月，就屬你有偏財運，經過彩券行不妨花個小錢買張樂透彩，或是抽空研究一下理財標的，會有一些立馬看得到的效益。
獅子座
財運上，就是為他人辛苦，為他人忙。別人荷包滿滿；自己口袋空空。所以，這個月支出部分要衡量自己的能力，以力求收支平衡為原則。
處女座
開銷巨大，花出的數額往往令你想不到，財力跟不上消費速度，這說明你的金錢配置出了失誤，要小心後續出現更大的財務危機。
天秤座
投資上過度相信自己的直覺，而不去評估現實，將導致頻繁出現投資失利。因此，這個月不宜存有僥倖的心理，而投入大筆的資金。
天蠍座
很多財富是意外之財，平白掉下來的餡餅，請好好珍惜，學習謹慎運用將是這個月你得學習的課題。
射手座
財運一般，憑借工作收入，足以讓你安穩生活，若有盈餘，不妨多拿出一些來幫助家人，會比投資來的實際。
摩羯座
有顆思路清晰的腦袋，因此做什麼事都不會那麼躁進，無論在投資或是工作上，你的耐心及細心觀察，會是讓你收入大增最主要的原因。
水瓶座
這個月你得花很多精力在處理好生活上的問題，支出大於收入，耗費不少金錢，但好在平常你有在儲蓄，幾個月後，就會又回到收支平衡的狀態。
雙魚座
財運上，你看的很開，就算是資金有缺口，你也會硬撐，不肯低聲下氣。若不想如此，學習著如何讓「錢滾錢」，才是當務之急。（編輯：郭佩蓉）
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