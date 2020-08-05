美衛生部長將訪台！醫問需不需隔離14天　兩派意見吵翻

▲白永嘉醫師發文全文。（圖／翻攝自急診醫師的眼睛臉書粉專）

美國衛生及公共服務部部長阿薩爾（Alex Azar）將於近期訪台，他是首位訪台的美國衛生部長，也是1979年以來層級最高的訪台美國內閣官員。外交部表示歡迎，但有醫師提出疑問，美國衛生部長及官員來台「需不需要隔離14天？」引發網友熱烈討論，正反兩方意見都有。據了解，阿薩爾訪台一事由美國在台協會（AIT）於今（5）日率先披露，隨後阿薩爾本人也在推特上發文證實，透露自己將訪台「傳達總統川普對全球公衛領導者的支持」，並再次重申自由民主的社會是保護、促進健康的最佳模式。外交部肯定這代表台美關係互信基礎穩固，更透露阿薩爾在台期間將晉見總統蔡英文。美國衛生部長訪台，當然是外交關係一大進展。但現正值新冠肺炎疫情肆虐全球，尤其美國本土的新增病例狀況未見和緩，急診科醫師白永嘉在臉書粉專「急診醫師的眼睛」發文提出疑問，「美國衛生部長及官員來台灣訪問，需不需要隔離14天？來台灣之後要見總統」。白永嘉醫師的提問引發網友熱議，認為該隔離的網友紛紛留言回覆說，「要來就當然要隔離啊。政令施行不因任何地位和身份而有所不同」、「不能有例外，一切照法規」、「非常時期，別來了吧」、「只要是人類都要，和他是什麼頭銜無關」、「沒有人例外，病毒不長眼」、「怎麼能不用？美國疫情那麼嚴重」。但也有不少網友認為可以不用隔離14天，「這件事對台美關係很重要，絕對不是一般的商務訪問而已」、「走商務模式，應該不用隔離吧」、「持居留證、外交公務證明、商務履約證明、其他經特別許可的外籍人士可免除入境居家隔離14天」、「應該行前會檢測且有專機，不然要在台灣出差很久，超過14天有可能嗎」。外交部發言人歐江安今天表示，訪團出發前將依指揮中心規定，取得團員採檢陰性報告，全團搭乘專機抵台後，也將再次於機場接受採檢。換言之，若全為陰性將免隔離14天。歐江安表示，在台灣的各項行程活動安排，也將切實執行中央流行疫情指揮中心專案核定的防檢疫措施，包括每日量測體溫及檢視身體狀況、全程配戴口罩或維持適當社交距離，行程間搭乘專車，並避免與大眾近距離接觸等，以確保安全無虞。（編輯：倪浩軒）