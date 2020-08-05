疫情就像冰山！沈富雄怒轟陳時中：留給人民無知與恐懼

新冠肺炎疫情仍在世界各地延燒，台灣近期也出現如案469比利時工程師確診，感染源仍正在釐清，這讓疫情指揮中心再度呼籲民眾，在人多的地方或密閉空間內，務必戴口罩，重新上緊防疫發條，對此，前立委沈富雄也對於近期疫情表達看法。
沈富雄今（5）日以冰山比喻疫情，「一個確診案例可以是一座冰山，如因他而被匡列的人多數呈陽性反應；也可能只是一塊浮冰，如果被匡列的人都呈陰性反應。篩檢人數與總人口數的比例決定水面的高度，水面高，則水面上的冰山與藏在水面下的體積比相對變小」。
沈富雄也認為，「台灣的篩檢人數少，水面高，所以確診數可能偏低，這樣的推論其實是錯誤的，因為台灣的冰山真的座數很少，毫無疑問這是台灣上半場防疫的成功」；有部分專家學者認為篩檢少，所以個案少，沈富雄則持相反看法，「這是專家學者的笨，正如川普認為美國的案例多是因為篩檢太多，那是川普的笨，太平洋兩岸的笨是半斤八兩。冰山少，水面再低也是沒有冰山」。
沈富雄解釋，「水面下的冰山，不管體積有多大，它多數是輕症或無症狀，而且它的感染力弱，2-4個禮拜後就無害了。台灣冰山的座數極少，水面下的冰山既使比例上比水面上的冰山大，但整體體積仍極其微小，不足為患」。
沈富雄還怒批，「台灣的專家學者死讀書，見樹不見林，一再宣稱水面下的冰山是『恐怖的潛在定時炸彈』，將引爆下一波的疫情」，並指出「正確的認知應該是：感染力低、輕症或無症狀，而且帶有抗體免疫力的水面下冰山是上帝無聲的賞賜，只可惜在台灣，這個數目太少了，將來要施打疫苗的人也就相對多了」。
沈富雄最後也將炮火指向陳時中，「新冠病毒在台灣被誤解了，陳時中團隊及所謂的專家學者們留給人民的只剩無知與莫名的恐懼」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
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