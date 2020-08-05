培養民眾成旅遊達人　AVEC與政府協力拉抬國內觀光

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▲AVEC在桃園喜來登開設「運用酒店會籍小資也能自由行課程」，結束之後獲得廣大的回響，為旅店業者又增加了超過1000間房間的訂單（圖／記者李春台攝）

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新冠肺炎疫情全球肆虐，短期國外商務人士無法來台，高度倚賴外來客的北北桃地區旅店業者生意銳減，因此業者與社團法人中華職訓教育創新發展學會（AVEC）合作，透過教學培訓課程，和桃園市觀旅局合力拉抬觀光休旅產業，將國旅及自由行旅客導入北北桃地區，讓旅店業者再度看到觀光產業的一線曙光。AVEC理事長薛煒立表示，今年的3月份一直到現在，AVEC在台北喜來登大飯店、台北六福萬怡飯店，林口亞昕福朋喜來登飯店以及桃園喜來登飯店，共創造了12000多個Room-Night的銷售，這些費用也實際收到了款項，並且提前交付飯店業者了，創造的金額超過了新台幣5000萬。薛煒立說，我們發現北北桃，過去都是國旅比較被忽略的城市，因為長期以來這些地區都倚賴大量的國際商務客，所以頓時之間，如果空中運輸沒有開啟，外來客進不來的時候，就會讓這些旅店業者進入慘澹的時期他也強調，這次能創造如此亮麗的佳績，主要是因為AVEC結合了許多企業的差旅和個人住宿的部分，現在把自由行跟一些國旅的客人透過教學的模式進行培訓課程，整合出跟飯店的合作專案，所以能夠快速的讓這些消費者，找到他們對應適合的飯店。薛煒立表示，4日在桃園喜來登的「運用酒店會籍小資也能自由行課程」，結束之後獲得廣大的回響，又增加了超過1000間房間的訂單，同時桃園觀旅局局長楊勝評也跟AVEC達成一個共識，未來國旅配合現在台灣的安心旅遊補助外，桃園市政府也會加碼補助和規劃完成一個完整的旅遊行程，相信一定會帶動更多的外來客進來桃園薛煒立也說，透過這樣的模式，接下來AVEC也會複製到新北以及台北市，為振興台灣的觀光產業盡一份心力。