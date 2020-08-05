父親節將近！職場爸爸嚴重過勞　逾8成想離家喘息

父親節將近，對職場爸爸們來說，扛起家計又要擔心職場競爭，還要兼顧夫妻、親子關係，到底有多少不為人知的甘苦談？人力銀行「職場爸爸疲勞指數與父親節慶祝計畫調查」今（5）日出爐，顯示職場爸爸嚴重過勞，更有高達8成6的爸爸透露，曾有離家喘息的念頭。此次調查也顯示，職場爸爸每天實際投入工作時間，平均為10小時，超過12小時以上的更佔了21%，9小時以上合計共75.2%，代表大約有四分之三的爸爸，陷入過勞風險當中。其中自認幾乎沒有相處時間與孩子相處的，比例也有19.7%。難怪有高達77.1%的爸爸表示，不能兼顧事業與家庭，也有93.4%透露，自己為了小孩，曾經因此考慮換工作。根據同份調查顯示，職場爸爸自評目前的「生活疲勞指數」，平均落在76.8分，其中甚至有14.8%，自認疲勞指數達到滿分狀態。想兼顧事業與家庭難度很高，下班或放假時，除了照顧小孩，也要關心父母與太太，因此根據調查，有46.2%的職場爸爸，認為自己一年當中，並沒有一天是真正可以休息的，完全享有自己的時間，平均值僅落在2.9天。因此有高達85.7%的爸爸透露，曾經有過離家喘息一下的念頭。yes123求職網發言人楊宗斌指出，當生活中有了小孩後，雖然是「甜蜜負擔」，職場爸爸卻更擔心工作壓力、工作時間，是否導致家庭和事業失衡，甚至影響親子關係，除此之外還要想辦法應付生活開銷、房貸、車貸，經濟壓力將如影隨形。楊宗斌建議，不論是透過政府或企業力量，都要從照顧「員工全家人」的角度出發，打造對職場爸爸更為友善的工作環境，其他像是落實生養育補貼政策、員工福利，除了保障工作權益外，甚至提供像是「購屋安家」的協助，如果能減輕職場爸爸負擔，無後顧之憂後，才有助生養育意願的增加，解決少子化問題。楊宗斌說，對於慶祝父親節或者孝親，不論想送禮、請吃大餐，以及是否給家用，上班族都要量力而為，畢竟對「父親大人」來說，子女的工作能穩定，就是他們最想要收到的禮物。除了提供物質方面的享受外，最要緊的是在精神層面，給予長輩更多關懷，可惜在加班文化盛行的台灣，不少離鄉打拚的勞工朋友，雖想兼顧父親與事業，但就某種程度上來說，依舊力有未逮，更別忘記「子欲養而親不待」這句話，要適時盡孝道。