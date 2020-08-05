美衛生部長訪台免隔離？陳時中：高規格防疫、團進團出

新冠肺炎疫情仍籠罩全球，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）近日將率團訪台，各界也特別關注國內採取的防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）日表示，訪賓團是坐專機來，不會跟其他旅客相會，且需提供出發前三內全團的陰性證明、抵台後也將對全團再次檢疫，全程都會採高規格的防疫。
美國衛生部長艾薩將在近日率團訪台，這是1979年以來訪台層級最高、6年來首位訪台的美國官員，陳時中對此表示，非常歡迎美國衛生部長來台灣做外交訪問，「這是我們在台美衛生合作的一個重大的里程碑，這也將是台灣邁向全球衛生的一大步！」他相信跟美國多方的一個合作，會促成我國在世界的能見度更高。
至於這次官員來訪，陳時中說，這次是特殊的情況，但是並不表示就可以鬆懈，他們是搭乘美方專機的方式訪台，因此在美國當地出發前三天內要有陰性的證明、報告，並不會跟其他旅客相會，我方也會進行檢驗，皆為全團「團進團出」，並且抵台後到防疫旅館，與民眾隔離。
陳時中也表示，接下來的訪問也會是最高規格的防疫，像是與總統蔡英文會面或者參訪中央流行指揮中心做意見交流等等，在社交距離亦或是戴口罩上的作為都不會少，且在進行講座時，也會與聽眾隔開，兩邊相隔離、全程戒備。
不過，陳時中也提到，該團有隨行的「先遣部隊」，他們已先在美國進行隔離，到台灣還會再隔離14天後再檢驗，中間的防衛線做足，以確保雙方人員的安全。
媒體追問這次的訪台，會帶給台灣什麼實質的助益？陳時中回應，兩年前就有到美國進行面對面的交流，4月底的時候也有進行視訊會議，讓對方了解台灣防疫的狀況，雙邊長久的努力，加上這段期間台灣防疫成績、提供醫療戰備物資，讓美方感受到信任，同時也能讓全球知道台灣是醫療設備和關鍵技術的可靠者。
最後陳時中還講到，其實美國衛生部長能夠來到台灣，不管是他這任（衛福部長）也好，或者前幾任，各任的衛生部長、次長，都是非常期盼的一件事，畢竟若能夠彼此建立一個固定的合作關係，讓台灣未來不管是跟美國亦或跟全球，衛生地位也都能夠循序漸進來提升。
※【NOWnews 今日新聞
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