為何年輕人失業不擺地攤？眾揭「背後原因」：沒這麼容易

▲網友以「年輕人失業找不到工作為何不考慮擺地攤？」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

因受新冠肺炎（COVID-19）影響，經濟不景氣，許多公司都在裁員，更不用說招聘新人，也愈來愈多年輕人面臨失業的慘況，對此，有網友不解，為何年輕人失業沒工作，卻不考慮擺地攤來維持生活，貼文一出，引起網友熱議。該名網友在PTT上以「年輕人失業找不到工作為何不考慮擺地攤？」為題發文，他表示「最原始的生存方式就是以物易物（買賣），地攤的租金不高，而且賣的東西成本也不高。」他也提到，「當我們早上晚上，看到市場那些人，有年輕的，也有年老的，在一次又一次的交易之中，攤商獲得了足夠生存的薪水」。原PO更提及，當然早市要早點爬起來，晚市得承受作息不正常，對身體帶來不良影響的風險，但「這絕對是可以做的行業吧？還是有人覺得擺地攤賺不到錢呢？」，文末，他還以地攤族和月薪五萬的上班族做比較，「地攤V.S月薪五萬上班族，誰輸誰贏還很難說呢」。貼文一出，引起許多網友熱議，「辛苦吧，現在很多人不想要那麼辛苦，只想爽爽過，還有很多人不想承擔損失資本的風險」、「會被檢舉、警察來趕、地租漲價」、「很少有人賺到錢的，不建議」、「你以為擺地攤很簡單嗎，沒這麼容易，好的點大家用搶的還租不到」。也有內行網友透露，其實真要擺地攤過活，恐怕沒這麼容易：「我爸媽以前擺過市場，也有批發日用品或藝品給市場攤販，攤販利潤通常在35%上下，有些年輕人沒錢買貨車買工具，用租的壓力也很大，重複的商品不可能一直在同一個市場賣，甚至有些公司要求貨品買斷，你沒賣完、摔壞就是要自己吸收，我不是挑複雜的講，都是做這行的基本常識，最慘的是你不跟組頭拉位，根本不知道隔壁是賣什麼的，如果遇到兩攤相鄰都賣類似的產品，你今天就不用做了」。（編輯：郭佩蓉）