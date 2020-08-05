為何各廠口罩「鼻樑條」有長有短？內行曝真相：真的有差

新冠肺炎疫情在全球狂燒，台灣近期也重新將防疫發條上緊，也讓不少民眾對於口罩的防護效果重視度上升。就有一名醫材商分享，口罩「鼻樑條」長短不一的背後原因，更讓不少網友大讚「長知識了」。
一名醫材商今（5）日在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社》分享關於口罩上的「鼻樑條」，會出現長短不一的背後原因，他解釋「相比其他醫材、藥品，口罩是毛利很低的東西，衛福部沒有規定鼻樑條要多長，因此（廠商）能做越短就越省成本」。
原PO也拿出市面上販售的三種廠商口罩對比，測量後各為12cm、11cm、9cm長。他隨後解釋，「其實鼻樑條越長，越能適應各種臉型，如果你鼻樑跟韓國歐巴一樣高挺，又或是很扁平，都能調整鼻樑條讓他完全貼合臉部達到密閉的隔絕效果」，反之最短的9cm鼻樑條「大概只能剛好蓋到鼻翼兩旁而已」。
貼文曝光立刻掀起熱烈討論，不少網友大讚「看國外報紙有注意到，老外口罩鼻樑條是與口罩長度一樣長的，台灣則是重點中心部位」、「長知識了！很受用」、「鼻樑壓條的材質也影響密合度」、「以後都買鼻樑條最長的」；但也有人反駁，「鼻樑線長短不會省多少錢，主要是鼻樑線頭尾刺到顴骨不舒服而已」、「壓條的長短絕不是單一成本考量，而是針對銷售市場而定，如有銷歐美市場壓條一定會做的比較長，而東方人臉型不要短於9公分都有包覆的效果」。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也在今（5）日宣布，即日起民眾出入八大場合務必配戴口罩，包含「醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所」等。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
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