韓國神準心測！你用甚麼姿勢打字？秒測內心性格和感情觀

A：單手拿手機，用拇指打字
性格：在工作上，你是一個勤奮認真的人，而且很有才華，所以令身邊的人都覺得你可以信任並願意依賴你，但同時你也是一個口直心快的人。不過你不太喜歡高調展現自己的人，因此身邊的人都覺得你帶有一種神秘感。
感情觀：你不太輕易表達自己的情感，也很怕受傷，所以對自己的自我保護感很強。但如果你與對方相處了有一段時間後，當你認為對方是可以信任的，你就會毫無保留地相信他，並且很重視這段感情。
B：左手扶手機，右手拇指打字
性格：你對身邊的朋友的很熱情的，你很愛冒險，求知慾也很強，而且是一個風趣幽默的人。但在你的內心世界裏，你容易感到非常不安，更希望有一個人，可以真正了解你，知道你的不安。可惜現實中，你往往都遇到一些利用你的真誠對待他的人。
感情觀：你對待感情是小心翼翼的，常常怕不小心傷害對方，因此不擅長表達自己的心事與情感。你會因為經常抑壓自己的想法而令人誤會你脾氣很好。
C：雙手拇指交替打字
性格：你讓人感覺很大方自信，而且你是個對自己的要求很高的人。在工作方面，你很有野心，而且比較看重權勢。你也非常喜歡四處認識朋友，交友甚廣。
感情觀：你外表很鎮定冷靜，似乎沒有什麼可以讓你有大的反應，但你的內心其實有很多小劇場。你常常會沉溺於過去的悲傷，讓情緒難以自拔，就算遇到感興趣的人也會顯得自己一點不在乎。
D：左手扶手機，右手食指打字
性格：你頭腦清晰，而且思緒感銳。你很善於控制情勢，所以經常團體中的領導人物非你莫屬。你的個性比較飄忽，情緒來得快去得也得快，是一個感性又具藝術感的人，整個人都充滿著獨特的魅力。
感情觀：你看上去交友圈子很大，很喜歡熱鬧。但內心的你追求安穩生活，希望能跟另一半彼此守護一輩子。你在感情上最大的缺點是容易心軟，只要對方看似很有誠意地請求你原諒，你就會真的會輕易原諒他。（編輯：楊智傑）