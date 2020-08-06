韓國神準心測！你用甚麼姿勢打字？秒測內心性格和感情觀

韓國超神準心理測驗來了！人手一機的時代，幾乎人人每天都機不離手，捷運上、馬路邊，四處都是低頭族。不過每個人打字時拿手機的手勢都不一樣，韓國這款超準心理測驗就是從你拿手機打字的習慣可以看出你的性格和感情觀，想知道自己的感情觀和性格準不準就快點測試看看！

▲韓國超準心測來了！用你打字的姿勢來看看你內心性格和感情觀吧。（圖／翻攝自all.about.20s ）

A：單手拿手機，用拇指打字

性格：在工作上，你是一個勤奮認真的人，而且很有才華，所以令身邊的人都覺得你可以信任並願意依賴你，但同時你也是一個口直心快的人。不過你不太喜歡高調展現自己的人，因此身邊的人都覺得你帶有一種神秘感。

感情觀：你不太輕易表達自己的情感，也很怕受傷，所以對自己的自我保護感很強。但如果你與對方相處了有一段時間後，當你認為對方是可以信任的，你就會毫無保留地相信他，並且很重視這段感情。

B：左手扶手機，右手拇指打字

性格：你對身邊的朋友的很熱情的，你很愛冒險，求知慾也很強，而且是一個風趣幽默的人。但在你的內心世界裏，你容易感到非常不安，更希望有一個人，可以真正了解你，知道你的不安。可惜現實中，你往往都遇到一些利用你的真誠對待他的人。

感情觀：你對待感情是小心翼翼的，常常怕不小心傷害對方，因此不擅長表達自己的心事與情感。你會因為經常抑壓自己的想法而令人誤會你脾氣很好。

C：雙手拇指交替打字

性格：你讓人感覺很大方自信，而且你是個對自己的要求很高的人。在工作方面，你很有野心，而且比較看重權勢。你也非常喜歡四處認識朋友，交友甚廣。

感情觀：你外表很鎮定冷靜，似乎沒有什麼可以讓你有大的反應，但你的內心其實有很多小劇場。你常常會沉溺於過去的悲傷，讓情緒難以自拔，就算遇到感興趣的人也會顯得自己一點不在乎。

D：左手扶手機，右手食指打字

性格：你頭腦清晰，而且思緒感銳。你很善於控制情勢，所以經常團體中的領導人物非你莫屬。你的個性比較飄忽，情緒來得快去得也得快，是一個感性又具藝術感的人，整個人都充滿著獨特的魅力。

感情觀：你看上去交友圈子很大，很喜歡熱鬧。但內心的你追求安穩生活，希望能跟另一半彼此守護一輩子。你在感情上最大的缺點是容易心軟，只要對方看似很有誠意地請求你原諒，你就會真的會輕易原諒他。（編輯：楊智傑）