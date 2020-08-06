追求0確診沒有意義！重症醫吐真相：「這2事」才是真的

新冠肺炎（COVID-19）疫情近期又升溫，連日來新增的確診病例讓民眾再度提高警覺，同時也帶動了口罩搶購潮，民眾不敢掉以輕心，而「是否該普篩」議題也浮上檯面。對此，重症醫師蘇一峰就在臉書發文表達看法，直指「追求零確診沒有意義，『這2件事』才是真的」。

指揮中心表示，日本疫情快速上升，近期單日新增病例數多超過千例，由於疫情再起，是否該「普篩」議題也再次躍上檯面。蘇一峰醫師就在臉書發文表示，新冠病毒很多是無症狀或輕症狀的感染者，他認為「追求零確診是沒有意義的，保持社交距離與戴口罩洗手才是真的」。

▲ 重症醫師 蘇一峰臉書發文。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

而指揮中心也呼籲，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如：醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集（百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等）、教育學習場所（補習班、K書中心等）、休閒娛樂場所（電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等）、宗教場所及活動（廟宇、教會、禮拜、遶境等）時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。





此外，指揮中心提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。（編輯：許苡晴）



