男崩潰「跑5藥局都沒口罩」！眾一看狂揶揄：誰叫你這樣

指揮中心指出，由於近日國內境外移入，以及外國人士來台返國後確診案例不斷出現，且感染源尚未釐清，昨宣布民眾出入「8大場合」務必配戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所。而台北市也重啟相關防治措施，即日搭乘捷運需全程戴口罩，任意將口罩摘下者，勸導不聽最高可罰1萬5000元。
對此，一名網友昨晚間在PTT八卦版慌張表示，「到底是誰說口罩很好買？今天下班去5間藥局都沒了，我只要買一盒而已，現在口罩快用完惹（了），懶得在那邊14天9片9片的買，到底是？」好奇詢問廣大鄉民「有沒有口罩難買的八卦？」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，大多網友卻認為是原PO自己懶得買實名制口罩，又擔心買不到口罩，不斷揶揄「兩周買一次都懶的人有差嗎」、「誰叫你要這樣？」「懶惰怪我囉」、「自己懶得買實名制」、「14天9片實名制現在還是有啊，目前夠用啦」、「你懶關我們什麼事」；其他網友則紛紛表示「前幾周大家都說路上沒人戴口罩，但網路一盒三四百還是熱銷，所以一直有人在掃貨」、「前陣子很好買，這幾天又不好買了」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。