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男狂湊「40萬三倍券」想買重機！一到機車行臉綠：超沒種

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 10:53:32

▲網友分享朋友蒐集了40萬元三倍券，想拿去買重機，怎知店家本來誇下海口說拿多少都收，最後竟稱優惠沒了。（圖／NOWnews資料照）
▲網友分享朋友蒐集了40萬元三倍券，想拿去買重機，怎知店家本來誇下海口說拿多少都收，最後竟稱優惠沒了。（圖／NOWnews資料照）
行政院推出的「振興三倍券」已上路超過半個月，許多人都早已領取完畢，到各種店家消費拚經濟，不過，有網友分享朋友到重機車商想用三倍券消費，店家原先也表明「拿得出來，多少都收」，豈料一看到三倍券的金額後，卻直接改口說名額已兌完，讓他非常傻眼。

該名網友在PTT上以「有沒有振興券加碼優惠，敢說不敢收的八卦」為題，表示他朋友前幾天看到北市某知名重機車商主打「持振興券3000元購車，再加碼優惠2000」，重點是可以「不限次數疊加使用」，而原PO朋友想買一台原價近65萬元的重機，「等於六折，38萬振興券即可入手」。

▲網友以「有沒有振興券加碼優惠，敢說不敢收的八卦」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「有沒有振興券加碼優惠，敢說不敢收的八卦」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
原PO提到，他朋友花了兩天瘋狂蒐集三倍券，竟還真的湊到了40萬元，而在他帶著40萬等同現金的振興券，要去某車商前兩個半小時，還是事先打電話確認是否真的能無限疊加，而對方業務也誇下海口「你拿得出來，多少我們都收」，怎知他興高采烈地準備去買車，竟被洗臉說優惠名額已用完。

這種狀況讓他超級傻眼，他也提及，雖然宣傳文上沒寫優惠名額上限，但就這麼剛好兩個半小時前剛通完電話，一轉眼優惠名額就沒了，「看來振興券真的很振興經濟呢，還是說其實優惠名額只有不可名狀的數目呢？」，本說好可以疊加使用，優惠到年底，才短短兩天，優惠名額竟然全沒了。

貼文一出，引起網友熱議，「找一個拿一張的去試不就知道」、「跟你說明天找另一個人拿幾千元振興券去買，他們應該又有名額了，你就偷拍下來，PO上網啊」、「在這個業配世代還有人被騙喔」、「我比較好奇的是，怎麼收集到40萬三倍券的」；不過也有網友表示「店家保有最終解釋權」、「本公司保有最終解釋權」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

優惠 重機 三倍券 振興 經濟

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