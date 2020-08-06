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影／錯誤「讚美」反害孩子！正向教養：鼓勵、感謝更重要

影像中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 17:00:00

▲ 錯誤的讚美方式，反而會害了孩子。（圖／SuperMami超級媽咪 & 口羊太太 授權）
▲ 錯誤的讚美方式，反而會害了孩子。（圖／SuperMami超級媽咪 & 口羊太太 授權）
時常分享育兒、親子相處影片的全職媽媽「口羊太太」，先前分享正向教養六不原則，其中「不讚美」孩子讓許多網友感到不解。這次口羊太太用小劇場影片來解釋其原因，告訴大家「錯誤的讚美」反而會害了孩子。

影片中她對考試考了一百分的孩子讚美說道：「你好棒喔！只要有心你還是做得到嘛！」看似沒什麼問題的對話，換了老公向煮了一桌佳餚的老婆說道，感覺卻讓聽者十分不舒服。口羊太太解析，讚美其實是一種「上對下」的行為，在《被討厭的勇氣》一書當中有提到，稱讚其實還有另一層涵義：「有能力者給無能力者的評價，是把對方的位階看得比自己還低的一種表現行為，是一種不對等的縱向關係」。

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▲ 讚美其實是一種上對下的行為。（圖／SuperMami超級媽咪 & 口羊太太 授權）
 

用錯誤的方式讚美孩子，最大陷阱就是「孩子的目的變成尋求稱讚」，而非因為這件事情是好的，而主動去執行。當失去獲得稱讚這個動力，漸漸會造就成孩子被動的個性。值得留意的是，讚美孩子也容易養成孩子討好的性格，導致孩子過度依賴他人、養成去取悅他人而得到自身價值的生活方式。

 

 

 

口羊太太強調，自身價值本不應該從他人認同上來獲得，而是憑靠自信、自愛所產生的自我認同。所以她認為因以「鼓勵、感謝」的方式來與孩子相處。影片中她也用小劇場方式舉例，當孩子幫忙收拾家中玩具的時候，可以向孩子說道：「謝謝你幫忙收拾玩具，維持家裡的整潔」，用感謝來增進親子間的連結。

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▲ 用鼓勵、感謝的方式來與孩子互動，加強親子間的連結。（圖／SuperMami超級媽咪 & 口羊太太 授權）
 

最後口羊太太表示，一般人容易將很多事情當成理所當然，而忽略感謝的重要性。「不要讚美孩子」，但是要用鼓勵、感謝的方式關注孩子，讓孩子體會到：「你有看見我」、「你有在意我」、「你能理解我」以及「你愛我」，每個孩子都有值得被看見的地方，需要成人細心去觀察，找到藏在孩子心中的小小亮光。（影音編輯：謝美伶）

 

 

關鍵字

育兒 感謝 讚美孩子 鼓勵 正向教養

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