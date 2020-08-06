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入境居家檢疫最有效！指揮中心再強調「無普篩的必要」

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-06 14:05:09update2020-08-06 14:06:03

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林調遜攝）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林調遜攝）
近期發生日籍女學生、泰籍移工自台灣返回母國後，以及比利時籍工程師返國前，COVID-19篩檢陽性，引發社會關注國內社區是否已有潛在傳播鏈，並持續有學者、醫界人士為此建議於入境時或居家檢疫期滿後全面進行篩檢，以及早阻絕感染者進入社區。中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，考量國際經驗、國內實證、傳播風險，並諮詢專家後，一致支持現行政策，目前並無實施入境者普篩之必要。

指揮中心指出，依國內監測資料，入境時針對有症狀者篩檢，有35%境外感染個案未被檢出，表示若依入境篩檢結果陰性而未實施後續居家檢疫或集中檢疫，恐遺漏掉約35%的病例；另今(2020)年1到6月間，於國際機場針對有症狀旅客採檢之陽性率僅0.04%至2.33%，且7月26日至8月2日啟動自高感染風險之菲律賓入境旅客篩檢，其中無症狀者檢驗陽性者僅2例，且均為後續追蹤關懷機制可發現之對象。以上數據可充分支持居家檢疫之必要，以及入境普篩可提升之防疫成效極為有限。

此外，依據國際研究顯示，距離個案發病日達10天後，或無症狀者距第一次採檢陽性10天後，幾乎已無傳染力。另針對機構看護工(主要來自印尼、越南)於檢疫期滿時進行採檢，已採檢之200餘名無症狀移工均為陰性。我國現行對於入境者全面居家檢疫之做法，即使有極少數無症狀者個案未於入境時被攔檢，經過14天居家檢疫，其傳染力已大幅降低或幾乎已無傳染力，於檢疫期滿後再自主健康管理7天，持續密切追蹤健康狀況，已可有效防堵社區傳播風險。

指揮中心進一步表示，現行實施入境者居家檢疫之國家，如我國及紐西蘭，疫情緩和且控制良好；反之，採取入境篩檢之國家，如日本、泰國、冰島及香港等，疫情相對嚴重。況且，實施相關篩檢作業必須另行支應採檢、檢驗、防護裝備費用，以我國近期每日平均1,200名入境旅客估算，每日即須花費至少400至500萬元，成本高昂但效果並未優於現有策略。

關鍵字

中央流行疫情指揮中心 新冠疫情 新型冠狀病毒 指揮中心 陳時中 武漢肺炎 新冠肺炎

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