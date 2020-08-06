台灣仍堅持入境不普篩！宅神曝「盲點」罵：這什麼爛邏輯

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，考量國際經驗、國內實證、傳播風險，並諮詢專家後，一致支持現行政策，目前並無實施入境者普篩之必要；行政院長蘇貞昌也表示，如果入境一律進行普篩，會存在當下病毒量過低，不盡然都能檢驗出，也就是「偽陰性」的可能，在這樣的情況下通過普篩，心防鬆懈後不做好居家檢疫，就進入社區自由活動，反而更可能造成社區的防疫破口。
針對這樣的說法，朱學恒則大罵，「鄉親啊，這到底是什麼爛邏輯？根據內政部出入境管理局的資料，六月每天平均入境人數大概是一千一百人左右，結果你跟我講說這一千人也不能都篩？因為他們心防會鬆懈？所以只能天真的相信他們自己填的資料和量的體溫，無症狀者就算了」。
朱學恒隨後點破盲點，「那你只要他心防鬆懈你就管不了了？居家隔離檢疫，電子圍籬管理作假的？罰款處罰也是假的嗎？入境篩選跟鎖國又有什麼關係？入境都量體溫算不算鎖國？你到底是不要鎖國還是不在乎人民安全？」
事實上，指揮中心今日也補充說明，現行實施入境者居家檢疫國家，例如我國與紐西蘭等，疫情緩和且控制良好；反之，採取入境篩檢之國家，如日本、泰國、冰島及香港等，則疫情相對嚴重。且實施相關篩檢作業必須另行支應採檢、檢驗、防護裝備費用，以台灣近期每日平均1200名入境旅客估算，每日即須花費至少400到500萬元，成本高昂但效果並未優於現有策略。（編輯：潘毅）
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