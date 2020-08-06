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台灣仍堅持入境不普篩！宅神曝「盲點」罵：這什麼爛邏輯

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 16:24:48

▲今（6）日中央流行疫情指揮中心指出，目前並無實施入境者普篩之必要。（示意圖／資料畫面）
▲今（6）日中央流行疫情指揮中心指出，目前並無實施入境者普篩之必要。（示意圖／資料畫面）
近期接連出現從台灣返抵母國後，被驗出新冠肺炎確診的案例，這讓不少醫界人士與學者，開始建議入境時或居家檢疫期滿後全面進行篩檢，藉此阻絕感染者進入區。不過今（6）日中央流行疫情指揮中心與行政院長蘇貞昌皆表示「維持現行政策，目前並無實施入境者普篩之必要」。這讓名嘴「宅神」朱學恒氣大的罵「這到底是什麼爛邏輯？」

中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，考量國際經驗、國內實證、傳播風險，並諮詢專家後，一致支持現行政策，目前並無實施入境者普篩之必要；行政院長蘇貞昌也表示，如果入境一律進行普篩，會存在當下病毒量過低，不盡然都能檢驗出，也就是「偽陰性」的可能，在這樣的情況下通過普篩，心防鬆懈後不做好居家檢疫，就進入社區自由活動，反而更可能造成社區的防疫破口。

▲（圖／翻攝朱臉書）
▲朱學恒發表看法。（圖／翻攝朱臉書）
針對這樣的說法，朱學恒則大罵，「鄉親啊，這到底是什麼爛邏輯？根據內政部出入境管理局的資料，六月每天平均入境人數大概是一千一百人左右，結果你跟我講說這一千人也不能都篩？因為他們心防會鬆懈？所以只能天真的相信他們自己填的資料和量的體溫，無症狀者就算了」。

朱學恒隨後點破盲點，「那你只要他心防鬆懈你就管不了了？居家隔離檢疫，電子圍籬管理作假的？罰款處罰也是假的嗎？入境篩選跟鎖國又有什麼關係？入境都量體溫算不算鎖國？你到底是不要鎖國還是不在乎人民安全？」

事實上，指揮中心今日也補充說明，現行實施入境者居家檢疫國家，例如我國與紐西蘭等，疫情緩和且控制良好；反之，採取入境篩檢之國家，如日本、泰國、冰島及香港等，則疫情相對嚴重。且實施相關篩檢作業必須另行支應採檢、檢驗、防護裝備費用，以台灣近期每日平均1200名入境旅客估算，每日即須花費至少400到500萬元，成本高昂但效果並未優於現有策略。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

中央流行疫情指揮中心 蘇貞昌 台灣 朱學恆 普篩

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