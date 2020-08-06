為何台灣自助加油推不動？眾人揭「背後原因」：我何苦啊

該名網友在PTT以「為啥台灣自助加油推不起來？」為題，表示他自己觀察到，台灣其實很早就已經引進了自助加油機，若使用自助加油機，價錢也有稍微降價一點，而且也比較不會起爭議，但是使用率卻還是很低。他也提到，大多數的台灣民眾還是喜歡人工加油的方式，「到底為什麼台灣不能像美國一樣，全面改成自助加油？」。
貼文一出，有些網友認為，「台北使用率很高阿，常去的加油站大部份都自助了，連老人都自助，你要加多少也都能控制阿，有很難嗎？」、「哪有推不起來，我現在都用自助阿」、「自助加油可以算算四捨五入的公升數，多省一些」、「還好吧，我看用自助的有愈來愈多的趨勢」。
不過也有網友點出背後原因，「老人不會用也沒信用卡，我這附近自助站開沒多久就改人工了」、「中油信用卡機連線超慢，去找店員加油都加完了，自助信用卡還沒連線」、「人工便宜啊，又沒差多少錢我幹嘛下車摸那些東西，我何苦」、「如果你在研究怎麼使用的時候有人在後面排隊，很尷尬」、「習慣用現金的人還是很多」、「自助島才3人就排了個半天，人工就算人多也加的比你快」、「因為台灣機車數量多，機車一次加油的公升數少，自助加油大多都是汽車」。
根據經濟部能源委員會在2019年發布的《我國自助加油市場發展現況分析》，內容提到，從自助加油的分布區位來看，61%集中在六都生活圈，而以自助加油占比來看，則以台北市、新竹市、新北市等都市化高度發展，且推測相對為較易接受新型消費方式、改變消費行為、習慣之地區為高。（編輯：郭佩蓉）