防疫升級！北市新規：場館全面實名制　百人活動須審核

北市府表示，從6日上午5時起將啟動第一階段的措施，首先提升防疫等級，包括公共場所室內保持空氣流通、工作人員要配戴口罩且勤洗手、場館管制點放置乾洗手液，並且落實出入公共場所、大眾運輸、醫療院所及北市府都必須戴口罩並落實實名制。
在大型活動部分，除了須嚴格落實實名制外，凡室內活動超過100人、室外超過500人都須向先申請，且衛生局審核通過才可舉行，另外不提供設置飲食攤位且禁止有飲食行為。同時工作人員在活動前也須落實兩週健康管理、動線管制、進出人員健康監測。
至於學校單位，北市府表示，防疫提升機制為建議戴口罩、有疑似症狀者就醫通報，並停止上班上課、整備遠距教學；台北捷運、淡水輕軌、公車等大眾運輸，則全面強制戴口罩、進站量測體溫，違者將開罰且拒載。
北市府強調，為避免有民眾不熟悉規定而觸法，自今日起設有一週的勸導期。同時呼籲民眾，現正值暑假旅遊旺季，出遊應注意保持社交距離，出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場、市集、教育學習場所、展演場所、娛樂機構、大型活動這八大處所務必配戴口罩，並務實落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。