優質蛋白新選擇　鮭魚品牌搶攻便利店健身餐市場

近年吹起健身風潮，連帶催生健身餐市場，對於平時沒有時間採買、下廚的上班族來說，便利超商的即買即食雞胸肉是天然高蛋白飲食的一大選擇，現在又有國際鮭魚供應商看準健身市場，今（6）日起推出開封即時的冷藏鮭魚菲力，於便利商店通路獨家銷售，讓消費者有更多健身餐選擇。





根據教育部體育署統計，全台運動人口約1700萬，其中健身房會員數約佔總人口4%，等於全台健身人口近百萬，此外，每週規律運動３次的人口佔比，自2009年24%提升至2018年33%，換言之，全台健身潛在人口高達120萬。





近年來現代人不僅運動風氣盛行，更瘋健身，為讓消費者在忙碌之餘仍能方便享用、健康飲食，打造良好體態，國際知名鮭魚供應商MOWI美威集團，於亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，首次進軍超商冷藏即食市場，即日起獨家於7-ELEVEN，推出含有豐富優質蛋白、9種必需胺基酸、以及Omega-3不飽和脂肪酸的「精選鮭魚菲力-義式香草」，以高溫瞬烤鎖住鮭魚獨有的柔嫩肉質與綿密脂香。





業者表示，因應單身化、宅經濟等社會結構改變，輕鬆上桌的「即食品」逐漸成為民眾餐食的替代方案之一，除此之外，不僅要方便，也要健康、美味，重視「真食材」、「食品安全」亦是美威鮭魚「冷藏即食品」主要開發考量。





隨著雞胸肉市場競爭日益激烈，業者表示，為消費者提供別具新意的健身餐選擇，以鮮嫩鮭魚攻佔超商通路，堪稱超商首見，為響應新品上市，即日起至8月25日推出同產品第2件6折限定優惠，平均每包售價63元。目前產品先以台北市一級戰區門市鋪貨販售，將陸續會擴大至全台門市。



