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哪種「另一半」最合拍？超準心測　揭露你是女王或女孩

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 17:14:28

▲知名塔羅牌老師艾菲爾分享了一個心理測驗，揭露適合你的「感情互動關係」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲知名塔羅牌老師艾菲爾分享了一個心理測驗，揭露適合你的「感情互動關係」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
你是否發現身旁女性友人的另一半都是「神隊友」，幾乎都有對女方貼心、順從的特質呢？知名塔羅牌老師艾菲爾就公布一個心理測驗，快來測看看，你是強勢女王還是灑脫女孩，以及適合你的感情互動關係吧！

▲知名命理師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）
▲知名命理師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）
1.某天走在路上，突然被陌生人辱罵，你會?

強勢回擊-第2題

先閃為妙-第3題

2.如果今天戶頭突然多了30萬元，你會?

積極投資-第4題

先留著不動-第5題

3.你喜歡跟朋友分租房子，還是自己住?

自己住-第6題

分租-第7題

4.跟人出去用餐時，會先想好想去的餐廳?

是-第8題

否-第5題

5.跟身旁男性友人互動沒有距離?

否-第9題

是-第6題

6.希望在住處有自己的書房?

不強求-第7題

是-第10題

7.戀愛時會較少跟朋友互動?

否-第11題

是-第12題

8.不會輕易在別人面前落淚?

是-答案A

否-第9題

9.若出外遊玩需要過夜，你會準備相當多的東西?

是-答案B

否-第10題

10.喜歡聽話的男人嗎?

否-答案C

是-第11題

11.浪費時間會讓你焦慮?

是-答案D

否-第12題

12.在愛情中往往處於被動的一方?

是-答案E

否-第13題

13.會希望愛人每一件事都跟你說?

是-答案B

不介意-答案C

－測完看答案－

答案A

男人對你就是服服貼貼

你天生具有女王氣場，男人在剛認識你時心裡就投降一半，真正交往後更是怕違逆你的心意，但其實這不是源於凶悍，而是你對自己極有自信，也知道憑自己的實力，根本不怕沒有人愛你，這種不怕失去的心態，才是讓對方服貼的關鍵。雖然強悍獨立如豹，但你也有脆弱的一面，只是你不習慣把弱點示人，只有在你真正信任的人面前才可能掉下眼淚。

答案B

男人對你充滿尊重

你並不特別強悍，甚至帶人謙和，但自帶女神氣場讓男人對你充滿尊重，多數時候會聽從你的意見，若意見真的不同，也會與你好好討論。而這份女神氣場，來自於你時而堅定、時而溫柔的巧妙轉換，堅定時展現自我、溫柔時體貼對方，男人在不知不覺間對你言聽計從，還沒開戰，就已經投降，對你而言可說是不費吹灰之力。

答案C

彼此保留空間

你不特別希望男人對你聽話，甚至覺得保留自己的個性、想法更好，所以你傾向於留給對方足夠的空間，有意見要直說、過度屈服反而喪失自我，同樣的，你也會要求男人給你空間，而不是把你當成結婚的對象、家庭的配置，能跟你在一起，絕對是夠獨立的男人，反而過於暖男、太過幼稚的大男孩，會讓你心生不耐，心底直呼「難道你沒有自己的生活嗎」。

答案D

你不在意掌控對方

你的個性自我，對於是否能掌控對方，則是抱持一切隨緣，對方想聽話很好，不想聽話也無所謂，這都不是你所關心的，你真正關注的是，如何讓自己更好，在待人處事上變強、在專業能力上變強、在愛情中好好享受，如果對方不能接受你的觀點，你願意放他自由，但若男人可能會拖累你，像是成天耍廢不思進取，這可就碰觸到你的逆鱗。

答案E

男人對你來說無法掌控

你不喜歡掌控男人，相反的，希望能有被呵護的感覺，你想像的愛情並不是女王配男僕，而是溫溫柔柔、兩人的小生活，所以你需要霸氣有主見的男人，而且必須有能力讓你能過得好，同等的你會提供給對方最穩定的情感支持。雖然如此，這不代表你沒有自己的想法，只不過你願意在愛情中配合對方，除非真的兩人價值觀相差太大，才會讓你放棄妥協，重拾自我。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字

感情 艾菲爾 另一半 心理測驗 男女

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