台虎搶頭香！首班偽出國包機啟航　3.5小時飛行全記錄

台灣虎航推出「空中米其林饗宴－大腕燒肉快閃店」微旅行，上周開賣不到 20 分鐘即完售，今日上午 120 名旅客搭乘 IT8240 航班自桃園機場前往日本南九州上空繞行一圈，隨即折返回台，機長則是沿途介紹台灣東北角、鹿兒島、櫻島火山等景色，還貼心地向日方要求將巡航高度下降至 6,000 英尺，就是為了讓旅客可以更清楚欣賞到美景。
旅客黃小姐表示，以往每年出國都至少3-4次，而且覺得搭飛機是一件很平常的事，但是受到疫情的影響，各國紛紛關閉國境，出國變得好像很困難，但是藉著這次機會，能夠再次回歸感受搭機的樂趣。
另一名旅客吳小姐則是帶著「浪跡天涯行李箱」一起登機，她說這樣才更有出國的感覺，為了做好防疫，她也隨身準備口罩、濕紙巾、酒精等物品，需要時可以使用。
行程還上演一幕驚喜彩蛋，旅客王先生主動向機組員提出要求，打算向交往 3 年的女友求婚，由機長先行廣播預告後，王先生便感性向女友進行告白，隨之拿出準備好的求婚戒單膝跪下求婚，他的女友也感動落淚說出「我願意」，獲得全機旅客此起彼落的祝福及恭喜道賀。
台灣虎航董事長陳漢銘說，大家都很期待可以搭飛機再次飛上藍天，因此才會推出這樣的行程，搭機的旅客除了能在機上品嚐米其林美食，還可以獲得一張日本航線機票，可在未來台日邊境開放後使用，以及防疫包、小萌虎玩偶、撲克牌等好禮。未來若市場有需要，也會陸續推出不同的體驗活動。