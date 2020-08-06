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台虎搶頭香！首班偽出國包機啟航　3.5小時飛行全記錄

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-06 18:00:59update2020-08-06 18:05:50

▲偽出國包機今（ 6 ）日由台灣虎航打響第一炮，上午 10 時 30 分搭載 120 名旅客自桃園機場出發。（圖／記者陳致宇攝）
▲偽出國包機今（ 6 ）日由台灣虎航打響第一炮，上午 10 時 30 分搭載 120 名旅客自桃園機場出發。（圖／記者陳致宇攝）
偽出國包機今（ 6 ）日由台灣虎航打響第一炮，上午 10 時 20 分搭載 120 名旅客自桃園機場出發，飛往日本南九州上空繞行一圈，於下午 14 時返回桃園機場，行程中還出現驚喜彩蛋，一名旅客在空中向交往 3 年的女友求婚，獲得機上旅客的熱烈祝福，台灣虎航董事長陳漢銘表示，未來將陸續推出不同的體驗活動，也希望疫情能早日獲得控制，讓旅客可以盡情地遨遊於天際。

▲今日上午
▲今日上午 120 名旅客搭乘 IT8240 航班自桃園機場前往日本南九州上空繞行一圈，隨即折返回台。（圖／記者陳致宇攝）
▲今日上午
▲今日上午 120 名旅客搭乘 IT8240 航班自桃園機場前往日本南九州上空繞行一圈，隨即折返回台。（圖／記者陳致宇攝）
▲旅客吳小姐帶著「浪跡天涯行李箱」一起登機，她說這樣才更有出國的感覺。（圖／記者陳致宇攝）
▲旅客吳小姐帶著「浪跡天涯行李箱」一起登機，她說這樣才更有出國的感覺。（圖／記者陳致宇攝）
台灣虎航推出「空中米其林饗宴－大腕燒肉快閃店」微旅行，上周開賣不到 20 分鐘即完售，今日上午 120 名旅客搭乘 IT8240 航班自桃園機場前往日本南九州上空繞行一圈，隨即折返回台，機長則是沿途介紹台灣東北角、鹿兒島、櫻島火山等景色，還貼心地向日方要求將巡航高度下降至 6,000 英尺，就是為了讓旅客可以更清楚欣賞到美景。

▲旅客可在桃園機場免稅店消費購物。（圖／記者陳致宇攝）
▲旅客可在桃園機場免稅店消費購物。（圖／記者陳致宇攝）
▲台灣虎航董事長陳漢銘介紹防疫包。（圖／記者陳致宇攝）
▲台灣虎航董事長陳漢銘介紹防疫包。（圖／記者陳致宇攝）
▲每位搭乘包機的旅客都可以獲得禮品。（圖／記者陳致宇攝）
▲每位搭乘包機的旅客都可以獲得禮品。（圖／記者陳致宇攝）
▲搭機旅客可以獲得一張日本航線機票，可在未來台日邊境開放後使用，以及防疫包、小萌虎玩偶、撲克牌等好禮。（圖／記者陳致宇攝）
▲搭機旅客可以獲得一張日本航線機票，可在未來台日邊境開放後使用，以及防疫包、小萌虎玩偶、撲克牌等好禮。（圖／記者陳致宇攝）
旅客黃小姐表示，以往每年出國都至少3-4次，而且覺得搭飛機是一件很平常的事，但是受到疫情的影響，各國紛紛關閉國境，出國變得好像很困難，但是藉著這次機會，能夠再次回歸感受搭機的樂趣。

▲台灣虎航偽出國包機今日啟航。（圖／記者陳致宇攝）
▲台灣虎航偽出國包機今日啟航。（圖／記者陳致宇攝）
▲台灣虎航董事長陳漢銘在機上一一向旅客打招呼。（圖／記者陳致宇攝）
▲台灣虎航董事長陳漢銘在機上一一向旅客打招呼。（圖／記者陳致宇攝）
▲旅客在機上購買免稅品，當天業績破10萬元。（圖／記者陳致宇攝）
▲旅客在機上購買免稅品，當天業績破10萬元。（圖／記者陳致宇攝）
另一名旅客吳小姐則是帶著「浪跡天涯行李箱」一起登機，她說這樣才更有出國的感覺，為了做好防疫，她也隨身準備口罩、濕紙巾、酒精等物品，需要時可以使用。

▲機上特別準備香檳慶祝。（圖／記者陳致宇攝）
▲機上特別準備香檳慶祝。（圖／記者陳致宇攝）
▲旅客可以在機上大啖美食。（圖／記者陳致宇攝）
▲旅客可以在機上大啖美食。（圖／記者陳致宇攝）
▲台灣虎航與大腕燒肉，推出米其林飛機餐。（圖／記者陳致宇攝）
▲台灣虎航與大腕燒肉，推出米其林飛機餐。（圖／記者陳致宇攝）
▲不吃牛的旅客也有照燒雞腿套餐可選擇。（圖／記者陳致宇攝）
▲不吃牛的旅客也有照燒雞腿套餐可選擇。（圖／記者陳致宇攝）
行程還上演一幕驚喜彩蛋，旅客王先生主動向機組員提出要求，打算向交往 3 年的女友求婚，由機長先行廣播預告後，王先生便感性向女友進行告白，隨之拿出準備好的求婚戒單膝跪下求婚，他的女友也感動落淚說出「我願意」，獲得全機旅客此起彼落的祝福及恭喜道賀。

▲班機最遠飛到日本南九州上空繞行一圈。（圖／記者陳致宇攝）
▲班機最遠飛到日本南九州上空繞行一圈。（圖／記者陳致宇攝）
▲班機自桃園機場出發，機長還會介紹沿途景點。（圖／記者陳致宇攝）
▲班機自桃園機場出發，機長還會介紹沿途景點。（圖／記者陳致宇攝）
▲行程中還出現驚喜彩蛋，一名旅客在空中向交往
▲行程中還出現驚喜彩蛋，一名旅客在空中向交往 3 年的女友求婚。（圖／記者陳致宇攝）
▲求婚成功獲得全機旅客此起彼落的祝福及恭喜道賀。（圖／記者陳致宇攝）
▲求婚成功獲得全機旅客此起彼落的祝福及恭喜道賀。（圖／記者陳致宇攝）
台灣虎航董事長陳漢銘說，大家都很期待可以搭飛機再次飛上藍天，因此才會推出這樣的行程，搭機的旅客除了能在機上品嚐米其林美食，還可以獲得一張日本航線機票，可在未來台日邊境開放後使用，以及防疫包、小萌虎玩偶、撲克牌等好禮。未來若市場有需要，也會陸續推出不同的體驗活動。

關鍵字

台灣虎航 桃園機場 飛行紀錄 包機 偽出國

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