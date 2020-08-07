NOW早報／台籍女在香港確診！留台期間「活動區域」曝光

香港5日公布，一起曾有台灣旅遊史的個案於居家隔離期間落跑，被抓回後確診為新冠肺炎，暫列為香港本土個案。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨表示，該起個案昨確認為台灣籍北部50多歲女性，入境香港一採為陰性，於6月20日至7月27日曾在台灣暫留18日，據了解，該女在台灣期間都在北部活動。
莊人祥指出，該案認為台灣國籍，是50多歲的北部女性，之前曾出入其他國家，於6月20日至7月27日暫留台灣，再於7月27日入境香港，28日一採為陰性，後來於居家隔離處逃跑，被抓回後於8月2日採檢，同月4日確認是陽性由於該起個案曾有逃跑經歷，因此港方暫列為本土病例；另外，目前台方也會針對該案在北部的接觸者進行疫調，後續會匡列有症狀者並進行採檢，以釐清該案是否是在台灣本土感染個案。
今日天氣／各地高溫炎熱 午後留意雷陣雨
今（7）日太平洋高壓勢力比昨日稍微減弱，但台灣附近水氣不多，低層風向為東南風，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱的天氣，僅東南部地區及恆春半島有局部零星陣雨，午後中南部、大台北地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地白天炎熱，高溫多在33至35度，其中大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率，外出需注意防曬措施並多補充水分。
澎恰恰曾時薪20萬 破產路從「這時候」開始
64歲的資深藝人澎恰恰於昨（6）日召開記者會宣布破產，且提到欠債高達2.4億，而到底為什麼澎恰恰會從過去的時薪20萬，變成如今負債累累，成為了外界討論的話題？
2003年開始陸續有醜聞傳出，當年演員盧靚表示受到澎恰恰騷擾，在租屋處張針孔偷拍，她與叔叔拿偷拍光碟勒索，澎恰恰找歌手郭桂彬出面協調，反遭趁火打劫，前後付出約4千4百萬元。此事在隔年遭媒體抖出，但澎恰恰始終否認，直到2005年有消息指出要公布性愛光碟，他舉辦記者會大動作道歉，整起事件才浮上檯面。
而當時他為了封口費只能到處籌錢，傳出因此欠債高達8千萬元，負債之路從這裡開始，也因為醜聞重創形象、事業，他只好將重心轉向電影圈，但他拍攝過的《帶一片風景走》、《球愛天空》等，部部慘賠，其中又以《球愛天空》讓他失血最多，丟了5千萬成本，票房卻不到1千萬。
米可白深夜認離婚！宣布與身家破億老公6年婚告終
34歲的藝人米可白2014年嫁給身家破億的行銷公關顧問公司老闆謝銘杰，昨（6）日深夜突然拋出震撼彈，宣布2人6年婚姻畫下句點，坦言是和平的分開，也真心祝福彼此。
巷仔內／徐永明退黨 卻扯出「國昌派」與「親綠派」紛爭
時代力量前黨主席徐永明，因為涉及立委貪污案遭到檢方調查。雖然事後檢方諭令80萬交保候傳，不過仍免不了時代力量紀律委員會調查。而徐永明則提前出招，索性提前向黨中央遞交退黨申請書，連紀律委員會也不去了，名義上為了「黨的團結」，實則為了其背後的「國昌派」斷尾求生。就在徐永明退黨後不久，時代力量在台北市僅剩的兩席議員林穎孟及黃郁芬，也共同發表退黨聲明。兩人表示原因在於黨內放話文化積習已久，也硬是將時代力量黨內「國昌派」與「親綠派」的紛爭端上檯面。
微軟收購TikTok有譜了？傳交易金額高達9000億台幣
美國政府近日頻頻以竊密、資安為由，對中國大陸影音應用程式「抖音海外版」（TikTok）出手，要將其趕出美國，引發軒然大波，而科技巨頭微軟（Microsoft）的收購案是否會有結果，外界亦高度關注。有美國媒體報導稱，最終交易金額可能高達300億美元，但仍有待雙方證實。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。