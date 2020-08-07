台中女大生遭公車夾頸！千字聲明「還原真相」：非常抱歉

據了解，邱女2日晚間搭乘台中客運304路公車準備返家，到秋紅谷站準備下車時，疑因從後門下車速度較慢，司機沒有注意到她就關上車門，導致邱女頸部遭後車門夾住動彈不得，公車也未啟動防夾機制，且準備繼續行駛，直到外頭民眾見狀緊急拍打公車，司機才意識狀況而再度打開後車門，全程約8秒鐘時間。邱女事後飽受驚嚇直呼「生日差點變忌日！」並在臉書以情緒化字眼描述事發過程；業者則坦言疏失並願意負擔醫藥費用。不過，當時公車上監視器畫面曝光之後，卻發現疑似是邱女顧著低頭滑手機，到站時未注意，才會延誤下車，讓許多網友隨即風向大轉，事件引發高度關注。
對此，邱女6日在《Dcard》發千字長文寫下7點聲明：
一、事情發生後，確實有受到驚嚇，先對於大家看到的我說「白痴司機」道歉，被夾到下車後司機給的反饋也確實欠佳，因此有了比較情緒化的字眼，司機先生若對於此言論感到不適這邊跟您道歉，各位網友的指教我也都有收到，往後私下與人討論也會先考慮到會被公開的可能性。
二、在與客運業者交涉的過程中，雙方都一直是很和緩的理性處理此事，發生事情後，寫信去客運業者那邊為的是反映我確實有受傷這件事與防夾設備的疑慮，並不存在我投訴司機這件事，因為知道自己也有責任。
三、為何發生事情就與老師討拍？事實是發生當下我是真的受到驚嚇，我當時認識並且在線上能夠詢問法律或專業知識的人就是鄭姓老師，因我不確定處理上可能有的其他狀況（至於隔日個資被記者未詢問就公開出去我也沒有想過），談話中情緒激動冒犯到司機的部分再一次道歉，但老師詢問我班次以及地點還有被車門夾到均為事實，後續對話與個資被公開也是我沒有料想過的事。
四、媒體以及議員的資源我本人是真的沒有這麼大的能耐，也沒有不面對，更從來沒有想把事情鬧大，因為我真的只是個路人甲，新聞出來後我覺得畫面很丟臉也沒有去關注，因為私下與客運業者有逐步進行事件的處理，因此司機被媒體帶了風向謾罵，我當下並不知情，司機的個資與聯絡方式我沒有多去詢問，是因為已經派了專員與我聯絡，可能是他們公司有其他考量，現在無論說什麼都會被說在切割，但事實就是那些媒體與上鏡頭的議員我不認識，被公布個資媒體帶風向，甚至造成家人朋友被肉搜謾罵與抨擊外表，我是有想對記者提告的，但我真的還在這間學校，而且該記者是老師的朋友，就不多追究，也希望人身攻擊可以告一段落，感謝大家。
五、為何沒有馬上就刷卡下車？這個部分我自己是要負全責的，家裡確實有讓我擔憂的事情沒錯，所以畫面中看手機耽擱了時間也沒有注意到，也在這邊跟有拖到時間的乘客說聲抱歉。
六、反映是為了拿到賠償？聽說拿到五千元賠償金？這邊統一回覆，我至今沒有收到任何的款項更沒有什麼五千元，客運業者主動承諾賠償醫藥費我萬分感謝，也希望大家都平安。
七、採訪覺得我說了謊？在我就醫8／3的早上七點開始，一直到從醫院回家後，整天都是各家的記者不斷打來，連公車業者打來都接不到，當天進行檢查以及上藥的整個過程掛了無數通記者的電話，甚至到現在還有記者在找我，一直詢問我有沒有要告網友，想藉此再寫一篇新聞，但我認為很多人是在事情不明白全部的時候才會有如此反應，也或是就在等我的道歉，似乎我沒有公開道歉就等於沒有處理，等於對客運業者處理態度惡劣一樣，謝謝大家這麼關心，我自己會再反省，也會在接到記者的電話前多加考慮以精神狀態良好時再發言，媒體最後新聞成品出來我也覺得對司機非常抱歉，我應即時關心新聞動態，當日醫院回家後就都在休養，非常抱歉。
最後強調，「謝謝大家的意見與指教，下車的部分我真的反應比較慢，但針對『怎麼不乾脆夾斷她的頭？』的類似言論與網路謾罵攻擊，希望能夠告一段落，歷經這件事我也確實有受了傷，過段時間修養好後會好好的過生活，也謝謝身邊朋友們的鼓勵，讓大家承受了不該承受的罵聲，暫時關閉臉書是因為有熱心的網友找到我的家人的資料，妹妹年紀還小，怕她受到不該受到的抨擊，跟親人朋友們說聲大大的抱歉。
針對此意外，台中市交通局日前對外說明，經調閱行車紀錄影像查證，該車輛停靠秋紅谷站後，有多位乘客上、下車，因駕駛員未注意仍有乘客欲下車，關閉車門時有夾住民眾情形，後經乘客反應，再度開啟車門﹔駕駛員第一時間雖向民眾致歉，但交通局仍將依規開罰業者5,000元，扣減評鑑成績，督促業者落實駕駛員教育訓練及管理。（編輯：賴詠璿）