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烏魚子該怎麼煎最美味？老饕曝「超神做法」：好吃到升天

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-07 10:50:17

▲許多台灣人喜歡吃烏魚子，有網友分享自己烹煮烏魚子遭友人嫌棄，引起不少網友分享美味秘方。（圖／翻攝老協珍官方網站）
▲許多台灣人喜歡吃烏魚子，有網友分享自己烹煮烏魚子遭友人嫌棄，引起不少網友分享美味秘方。（圖／翻攝老協珍官方網站）
說到美食，就不可不提及「烏魚子」，它不僅抓住許多台灣人挑剔的味蕾，也讓不少人對這一味情有獨鍾，對此，有名網友分享自己在家煎烏魚子，邀請親朋好友一同來品嘗，結果被嫌和餐廳吃的口感不同，讓他有些難過，而網友們也紛紛回應。

該名網友在PTT發文，他平常喜歡做菜，做菜的同時能讓放鬆身心，所以平常也都會邀請親朋好友來用餐，而前兩天的主題是「烏魚子」，他用媽媽教他的做法，「小火慢煎，達到外膜酥脆，然後內餡有顆粒感時，切開來就是金黃色，吃在嘴裡也能有魚子香，越嚼越香，不斷滲出大海的風味，再切一盤蘋果薄片來做搭配」。

▲網友以「烏魚子都怎麼煎、怎麼吃？」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「烏魚子都怎麼煎、怎麼吃？」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
他也提到，因為烏魚子重鹹又酥脆，而蘋果多汁又鬆軟，兩者搭起來很對味，不過卻被其他人嫌棄「怎麼跟餐廳的口感都不一樣？好奇怪」，讓擔任大廚的他有點受傷，不過他還是認為這樣比較好吃，「那種黏黏的半熟口感，只是在吃麥芽糖，太可惜了。」

貼文一出，引起許多老饕曝光烏魚子該如何烹煮最對味「黏的才高檔，油脂豐富」、「品質好的吃黏的，乾的會覺得本質差」、「老家是烏魚子產地，幾乎每一戶的長輩都會做烏魚子，家裡長輩說烏魚子就是要吃黏黏的才對」、「58度高粱點火+1，泡一下米酒再煎也可以，品質好的才能夠『黏而不腥』，全熟是放太久炒飯用的」、「稍微烤一下，吃起來是的軟Q口感」、「高粱＋噴槍，吃起來直接升天」、「帶膜泡酒5-10分，撕膜後下鍋酒也倒進去，收乾起鍋斜切1公分厚，配白蘿蔔、蒜、蘋果和梨子」。

綜合網友們的說法，品質較好的烏魚子適合烹調的口感是「偏黏的」，且可以用高粱或米酒先浸泡，再用噴槍直接火烤、用鍋子煎或放烤箱都可以，最後將烏魚子切片搭配蘋果或白蘿蔔等，不但能吃到烏魚子的香味，也能藉由蘋果或白蘿蔔等來去腥味。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

美食 蘋果 烹煮 烏魚子 口感

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