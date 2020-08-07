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指考分發結果出爐！錄取缺額創歷年新低僅51名

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-07 10:51:04

▲109年大學指考今（7）日放榜，上午8點已可至網頁查群錄取結果，直至17日下午5均可至網站上查群。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.07）
▲109年大學指考今（7）日放榜，上午8點已可至網頁查群錄取結果，直至17日下午5均可至網站上查群。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.07）

109年大學指考今（7）日放榜，上午8點已可至網頁查群錄取結果，直至17日下午5均可至網站上查群，今年的系組錄取缺額大幅減少，未足額錄取僅有51名員額缺額，為近5年首次降低到百人以下，這樣的結果也和稻江管理學院停招有關，另外今年的回流名額也相當少，只有8840員額，總招生名額也是逐年減少，今年來到33278人。

大學考試入學分發委員會執行秘書王育民表示，今年參與指考分發有36776名學生，較去年減少了10%，另外回流名額也減少，只有8840員額，今年的總招生名額為33278相較於去年減少3.75%，從105至109，不管是報考指考人數或是登記人數為近5年來最低，共有43754人報名指考，36781人登記分發，另外以缺額統計來說，未錄取的登記生為3260人。

王育民指出，今年共有62校，共有1881系參與分發，組合排序共有76種組合，今年組合的最低分是在英、數甲、物理，最低登記總分33分，也是近年5年來最低。

在考生結構上，今年非應屆考生有增加趨勢，為22.6%，應屆生則是77.40%，而在錄取生中，非應屆佔比21.41%，應屆為78.59%，以率取率來看呈現波動趨勢，並未有規律。今年共有東吳、文化、台南大學、東華、台東、實踐、真理、嘉義大學共8校，9個系，51名員額缺額，為近5年首次降低到百人以下，且均為音樂相關系組。

王育民說明，過去錄取缺額最多的就是稻江，去年就佔了200多名，因為稻江今年起停招，因此今年錄取缺額大幅下降，只是正常反應未足額率取。

關鍵字

分發委員會 錄取缺額 指考分發 王育民 招生名額

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