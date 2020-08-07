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注意！寶寶小手頻揉眼　醫師：當心是過敏徵兆

記者林雁茹／綜合報導
calendar_today2020-08-07 14:00:00

▲江美治醫師提醒，若寶寶過去有出現以上徵兆，家長最好立刻開始過敏預防，以降低過敏在成長過程中帶來的負面影響。（圖／江美治醫師提供）
▲江美治醫師提醒，若寶寶過去有出現以上徵兆，家長最好立刻開始過敏預防，以降低過敏在成長過程中帶來的負面影響。（圖／江美治醫師提供）
寶貝總是揉眼，甚至揉到眼睛周圍紅腫，可能不是想睡覺，而是被誘發過敏！天主教聖馬爾定醫院小兒科的江美治醫師分享，曾在門診遇過，寶寶因為過敏揉眼睛導致眼周紅紅，並且有黑眼圈的狀況，但因為不容易發覺，所以直到醫師提起前，家長都不知道寶寶已經過敏。江美治醫師提醒，雖然許多過敏徵兆看起來很輕微，但若忽略預防，可能讓寶寶過敏越發嚴重，一旦發展為不可逆的「過敏進行曲」，將對健康帶來更大的影響！

什麼是「過敏進行曲」？江美治醫師分享，當徵兆被忽略，過敏也會隨著兒童年齡增長，侵襲不同器官。從兩歲前皮膚過敏、腸胃過敏，到兩歲後的過敏性鼻炎、眼睛過敏等，這樣一步接一步的進程便被稱作「過敏進行曲」。當寶寶被誘發過敏，就難以回復到健康狀態，因此家長對預防工作應更完整，避免過敏有機可趁。

發現寶寶過敏 立刻開始預防行動 降低對成長影響

除了眼睛紅腫、黑眼圈，還有哪些症狀代表寶寶過敏呢？江美治醫師說明，眼睛症狀屬於過敏進行曲後期症狀，在兩歲之前，「皮膚」跟「腸胃」也是過敏觀察重點部位！皮膚過敏的症狀如蘋果臉、小紅疹、皮膚癢、搔抓等；而腸胃過敏的症狀則是像喝完奶有溢吐奶、脹氣、腹痛、便秘等問題。江美治醫師提醒，若寶寶過去有出現以上徵兆，家長最好立刻開始過敏預防，以降低過敏在成長過程中帶來的負面影響。

若錯失預防時機，除了症狀本身的不適感，過敏更會帶來其他健康隱憂：過敏引起的眼睛搔癢，使寶寶不自覺地搓揉，眼睛容易感染外，長期下來可能影響寶寶的視力；皮膚、腸胃過敏易在夜間引起的不適，使寶寶睡眠品質降低，美國研究指出，過敏寶寶比一般寶寶每天少睡2小時，相當於一年就少睡730小時。但寶寶在睡覺時，是細胞快速分裂、發育最快速時間，當寶寶睡眠品質不好，長期下來就會影響成長發育，可能出現體重過輕、長不高，體格落後其他寶寶的狀況。

1.5歲前，半數寶寶因牛奶或雞蛋過敏！醫師：家長易忽略飲食也是預防關鍵

預防過敏需要注意什麼？江美治醫師強調，雖然「環境」與「飲食」都很重要，但多數家長都只認真執行環境清潔，忽略「飲食」也是預防過敏的關鍵！研究指出，近5成的寶寶在1.5歲前，可能因接觸到牛奶蛋白或是雞蛋而誘發過敏。但奶類是寶寶主要的營養來源，三歲前又是成長的黃金期，因此建議媽媽以哺餵母乳為主，因為母乳能「少量而多樣化」的刺激嬰兒免疫系統，進而讓嬰兒對可能誘發過敏的蛋白引發耐受性。但媽媽若是因為母乳不足或工作無法持續哺餵，則建議使用「精準的水解蛋白配方」銜接，以同樣的原理來降低過敏發生。

水解技術不一樣！選擇精準切斷致敏分子的技術才可有效防敏

如何為寶寶選擇適合成長配方，是每位家長共有的難題。江美治醫師建議，在選擇水解蛋白配方時，應選擇經過大量臨床實證、具有成熟且精準的水解技術的品牌，才更能準確切斷壞分子鏈，減少寶寶接觸致敏分子的機率。

但不是所有水解技術都能做到精準切除致敏分子，若將「水解蛋白技術」比喻為替寶寶把關免疫系統的「保全」，一般水解就像不具鑑別能力的保全，無法辨識蛋白質的特性，只會一律將蛋白質切成小分子，仍存在誘發過敏風險；然而，精準的水解配方像一個專業保全，能精準找出蛋白質中的致敏分子，並且把它切斷、馴化成溫和分子，在預防過敏的同時，也能訓練寶寶的免疫系統，奠定長遠健康的關鍵根基。

江美治醫師說，因為自己本身就有過敏，因此她相當了解過敏兒的辛苦，所以才希望大家能注意過敏預防、切勿輕忽，隨時留意過敏症狀，時刻保持過敏警覺，才能遠離過敏的傷害。


 

**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，醫師建議尋求兒科醫師飲食建議**

關鍵字

水解蛋白 免疫系統 過敏

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