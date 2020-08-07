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陸生歸台路迢迢　學生團體批教部：政治凌駕教育專業

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-07 12:26:58update2020-08-07 12:34:09

▲境外生組織「境外生權益小組」今（7）日赴教育部門口陳情，痛批教育部失職，讓政治凌駕於教育專業。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.07）
▲境外生組織「境外生權益小組」今（7）日赴教育部門口陳情，痛批教育部失職，讓政治凌駕於教育專業。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.07）

教育部日前宣布開放所有境外生返台，不料在當晚髮夾彎改口，澄清在籍陸生並不在此次開放名單內引發各界譁然，境外生組織「境外生權益小組」今（7）日赴教育部門口陳情，痛批教育部失職，讓政治凌駕於教育專業，除了呼籲教育部除了應協助大學增加檢疫宿舍、減輕境外生檢疫負擔外，也應該不分國籍開放境外生回台。

境外生權益小組指出，在8月5日下午，教育部宣佈不分國籍開放所有境外在學生入境，許多陸生們才剛買好機票，又收到教育部的髮夾彎政策調整，批評教育部排除陸生的開放政策是政治凌駕學生權利，教育部的做法沒有符合基於教育專業的自主判斷。

境外生權益小組抗議，政治凌駕於教育，呼籲教育部持續開放不分國籍境外生返台，爭取在新學期開學前，不要讓任何境外生因政策原因無法入境，許多境外生對政策轉彎非常憤怒，過去半年持續關注境外生返台的學界、校方和境外生，都對此不能理解。 

境外生權益小組強調，若教育部尊重其他兩岸事務主管機關的兩岸問題考量，那麼教育部將無法實踐作為境外生及高教事務主管機關的權責，號稱民主、自由的台灣，為何可以冠冕堂皇地給出因政治考量而限制某一國籍學生的說辭，希望教育部有所說明。

而根據境外生權益小組調查，7成學校安排的防疫旅館每日防疫費用大於或等於2000元，少數甚至超過3000元，只有3成的學校能提供低於2000元的較為廉價的防疫旅館，若按照每日2000元計算，15天共計花費3萬元，已經超過國立大學境外生一學期的學雜費。如果按照每日3000元計算，單是一天的費用便超過相當部分學生半個月的房租。

共有293位竟外生對檢疫費用表態，其中89.8%認為學校所給出的防疫旅館費用是昂貴的。其中有79.9%境外生表示高額防疫費用已經降低了自己來台求學的意願。

境外生權益小組也指出不少校方反映，衛生局對學校防疫宿舍的審查流程過於複雜、要求過於嚴苛 ，也使得絕大多數學校難以負荷，與其苦等衛福部審查，不如儘早尋找防疫旅館，希望教育部承擔起解決學校及境外生困難的責任，協助各校優先使用校內檢疫宿舍作為境外生檢疫場所。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

陸生返台 教育部 防疫旅館 境外生 境外生權益小組

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