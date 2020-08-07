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電機科系連年夯　台大物理系首掉出二類組前10名

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-07 14:51:39

▲藍天予表示，中字輩科系也開始贏過台大科系錄取分數。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.07）
▲藍天予表示，中字輩科系也開始贏過台大科系錄取分數。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.07）

大學指考錄取今（7）日放榜，補教屆根據最低率取分數分析，台大物理系首次跌出二類組前10名，取而代之的是交大資工系乙組，估計還是與未來就業預想相關，依照今年的校系最低率數分數分析，同學更願意選系大於選校，另外如果想上台大，三類組門檻為355.7分，二類組門檻為395.2，一類組則是395分，而醫牙科系最低錄取門檻則是415.35分。

升學輔導專家藍天予指出，今年台大物理系首次跌出二類組前10名，取而代之的是交大資工系乙組，可見考生選系不選校的狀況，另外清大電機資訊學院學士班也躍升為二類組排名第7，中山電機甲組也以375.8分超越台大地質371.75分。

藍天予表示，另外中字輩科系也開始贏過台大科系錄取分數，例如中央電機377.45分、中興電機377.1分，均高於台大地質系錄取分數，也是今年指考首見。

而清大竹師教育學院雙專長組今年分數也再提高至396.3分，藍天予分析，該系也是自從掛清大招牌後，分數水漲船高，相較於採取同樣採計的中興財金388.9分還要高。

以醫牙科系來說，藍天予說，北醫近年祭出學測滿級分，或成績達台大、陽明、成大醫門檻，但以第一志願選填北醫，第一學年將全免學費，第二學年成績維持在前三分之一，續享學費減，這樣的招生策略是有效的，北醫醫學系今年為醫牙科系第5名，錄取分數為431.3分，較成大醫、陽明牙等科系較高，醫牙類科最低錄取分數為415.35分。

關鍵字

藍天予 中字輩 指考 台大 指考分析

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