K董張國煒執飛「偽出國」啟航！旅客興奮鳥瞰台灣美景

受新冠肺炎疫情影響，民眾只能透過「偽出國」方式，滿足想出國的心願，繼昨日台灣虎航率先升空後，星宇航空今日接力啟航，由董事長張國煒親自執飛「飛行假期體驗航班」，班號為JX888，以航機編號B-58201的 A321neo飛航，全機共有8個商務艙、180個經濟艙，在4日上午開賣後不到5分鐘即銷售一空，其中商務艙及純飛行體驗部份，甚至30秒就完售，讓守候多時沒能搶到的粉絲相當扼腕，討論區更是哀鴻遍野，直呼像搶演唱會一樣誇張。
星宇航空特別安排此航班於遠機坪登機，讓旅客可以從搭乘接駁車開始，開啟一場帥氣的感觀體驗。搭乘接駁車前，星宇航空貼心贈送每位旅客搭機紀念證書及禮品組，其中搭機紀念證書印有飛航時間、航機規格，還有最令人驚喜的機長與座艙長簽名，讓喜獲K董簽名的旅客們直呼值回票價。
在機坪飛機前方，七台耀石灰色系的勤務車隊，一字排開，由星宇地勤人員導引旅客逐台講解車輛的性能與工作內容，包括航機拖車、電動拖車、滾帶車、扶梯車、接駁車、電源車、裝載車，以藍天、飛機為背影，在陽光下帥氣破表。難得可以如此近距離的欣賞航機車輛，旅客完全無懼機坪的烈日曝曬，把握時間參觀車輛及航機，甚至拉著現場星宇的機務、地勤人員盡情拍照。
表定於早上11點自桃園機場起飛，沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行，航程中張國煒特地降低飛行高度，讓旅客能從高空鳥瞰台灣地景，原訂下午2點返回桃園機場，但星宇航空前晚臨時預告，加碼延長飛行時間至40分鐘，預定返抵桃園機場時間將改為2點40分。