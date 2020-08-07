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K董張國煒執飛「偽出國」啟航！旅客興奮鳥瞰台灣美景

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-07 15:25:28update2020-08-07 15:32:51

▲星宇航空「好想出國」旅行專案今（7）日啟航，機長及副機長準備作業。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空「好想出國」旅行專案今（7）日啟航，機長及副機長準備作業。（圖／星宇航空提供）
星宇航空推出的「好想出國」飛行假期體驗航班今（7）日上午11點正式啟航，由董事長張國煒親自執飛，帶領188位旅客從高空鳥瞰台灣地景，沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行，全程飛航約3小時。不少民眾儘管沒有搶到機票，仍一早就到桃園機場星宇航空櫃台前一同共襄盛舉，過過乾癮、解解悶。

受新冠肺炎疫情影響，民眾只能透過「偽出國」方式，滿足想出國的心願，繼昨日台灣虎航率先升空後，星宇航空今日接力啟航，由董事長張國煒親自執飛「飛行假期體驗航班」，班號為JX888，以航機編號B-58201的 A321neo飛航，全機共有8個商務艙、180個經濟艙，在4日上午開賣後不到5分鐘即銷售一空，其中商務艙及純飛行體驗部份，甚至30秒就完售，讓守候多時沒能搶到的粉絲相當扼腕，討論區更是哀鴻遍野，直呼像搶演唱會一樣誇張。

▲星宇航空董事長張國煒親自執飛，旅客興奮搶拍直呼好幸運。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空董事長張國煒親自執飛，旅客興奮搶拍直呼好幸運。（圖／星宇航空提供）
 

星宇航空特別安排此航班於遠機坪登機，讓旅客可以從搭乘接駁車開始，開啟一場帥氣的感觀體驗。搭乘接駁車前，星宇航空貼心贈送每位旅客搭機紀念證書及禮品組，其中搭機紀念證書印有飛航時間、航機規格，還有最令人驚喜的機長與座艙長簽名，讓喜獲K董簽名的旅客們直呼值回票價。

在機坪飛機前方，七台耀石灰色系的勤務車隊，一字排開，由星宇地勤人員導引旅客逐台講解車輛的性能與工作內容，包括航機拖車、電動拖車、滾帶車、扶梯車、接駁車、電源車、裝載車，以藍天、飛機為背影，在陽光下帥氣破表。難得可以如此近距離的欣賞航機車輛，旅客完全無懼機坪的烈日曝曬，把握時間參觀車輛及航機，甚至拉著現場星宇的機務、地勤人員盡情拍照。

▲星宇帥氣勤務車一字展開及B58201班機，旅客不怕日曬瘋狂搶拍。（圖／星宇航空提供）
▲星宇帥氣勤務車一字展開及B58201班機，旅客不怕日曬瘋狂搶拍。（圖／星宇航空提供）
 

表定於早上11點自桃園機場起飛，沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行，航程中張國煒特地降低飛行高度，讓旅客能從高空鳥瞰台灣地景，原訂下午2點返回桃園機場，但星宇航空前晚臨時預告，加碼延長飛行時間至40分鐘，預定返抵桃園機場時間將改為2點40分。

關鍵字

好想出國 張國煒 星宇航空 類出國 偽出國

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